La madre de Marta Pérez, la joven en coma por un batido de pistacho: "Una vida no tiene precio"

El 28 de septiembre de 2022, Marta Pérez, una joven de 19 años de Ibi, ingresó en el hospital después de sufrir una reacción alérgica grave en su gimnasio por un batido que contenía pistacho. Desde entonces, ha estado recibiendo tratamiento en varios hospitales, y su madre, María Verdejo, ha denunciado que su hija no ha recibido el trato adecuado en varios de ellos.

El viernes 14 de abril, María Verdejo convocó una manifestación a las puertas del Hospital Virgen de los Lirios de Alcoy para protestar por la atención que recibió su hija en ese centro, así como por la prórroga de dos meses que le han concedido en el centro hospitalario de Valencia. Aunque su hija está haciendo progresos, María teme que el tratamiento tenga una "fecha de caducidad" y quiere que siga recibiendo el mismo tratamiento mientras progrese.

María Verdejo denunció que el trato que recibió su hija en el Hospital Virgen de los Lirios de Alcoy fue "inhumano". Según ella, el hospital obligó a su hija a volver allí después de haber estado allí durante tres meses sin tener una buena experiencia.

La madre de Marta Pérez también se quejó de que su hija no ha recibido la atención necesaria en otros hospitales. En particular, criticó al conseller de Sanidad, Miguel Mínguez, por decir que el trato de su hija en el Hospital Virgen de los Lirios había sido "exquisito", a pesar de que un informe de una doctora de UCI aseguraba que no era recomendable pasar a Marta a planta cuando finalmente se hizo.

Desde que Marta ingresó en el hospital de Valencia, su progreso ha sido muy bueno y continuo, y su madre ha dicho que seguirá luchando para que su hija reciba el mismo tratamiento mientras le "quede aliento". María Verdejo y otras personas que se concentraron en la protesta llevaban pancartas con mensajes como "Todos con Marta", "Por un tratamiento sin fecha de caducidad", "Porque una vida no tiene precio" y "Por el derecho a la vida".

La prórroga de dos meses en el centro hospitalario de Valencia no ha satisfecho a María Verdejo, quien ha dicho que la joven está pendiente de una intervención que ya se ha demorado tres meses, que necesita que le cambien el sistema PEG por el que se alimenta y que no ha recibido noticias sobre un dispositivo que le permita comunicarse con su familia.

María Verdejo se siente "indignada" por el trato que su hija ha recibido en algunos hospitales y por la burocracia que ha tenido que afrontar. "He bajado 20 kilos de mi peso, te quita la vida luchar así contra el sistema y contra todo. Te preguntas en qué mundo vives", dijo la madre de Marta Pérez. Sin embargo, también destacó los grandes avances que ha hecho su hija en el hospital de Valencia y dijo que "en la vida hay esperanza". "Hay que luchar por tener una oportunidad", dijo.