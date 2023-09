Once niñas ya han declarado ante la Policía Nacional en Almendralejo por sus "desnudos" con IA

Once declaraciones de once víctimas. Son los últimos datos que da la Policía Nacional a este periódico relacionados con el caso de simulación de "desnudos" de niñas mediante la Inteligencia Artificial en Almendralejo. Fuentes del cuerpo no han querido aportar más información y aseguran que no van a dar ningún dato más hasta que termine la investigación: "Tenemos once declaraciones, once víctimas de estos hechos y cuando acabemos de recabar todo lo remitiremos a la autoridad judicial", dicen.

Entre tanto, el grupo de madres cuyas hijas podrían haberse visto afectadas sigue creciendo y ya ronda la treintena, con crías no solo de Almendralejo sino también de otros pueblos de la comarca. También ha trascendido que además de imágenes podrían haberse hecho vídeos, extremo que este periódico no ha podido confirmar.

En la capital de Tierra de Barros, informa Rodrigo Morán, ha estado este martes el delegado del Gobierno en Extremadura, Francisco Mendoza, quien ha revelado que, hasta el momento, todas las víctimas, así como los presuntos autores de la manipulación de estas fotografías, son menores de edad, por lo que pide "guardar prudencia en este caso para preservar el derecho de intimidad de los menores, tanto de las víctimas como de aquellos que precisen corrección”.

Mendoza ha adelantado que hoy mismo se enviará la primera documentación a la Fiscalía y ha vuelto a confirmar que, de momento, hay 11 denuncias, aunque no descarta que este número pueda aumentar. También ha invitado a aquellos que quieran denunciar a que lo hagan por la vía de los cuerpos de seguridad: "Cualquier otra denuncia puede entorpecer la investigación y afectar de forma más grave a la propia imagen de las menores”, ha subrayado.

Reacción de la Junta

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha reaccionado a este caso, que ha calificado como "suceso repugnante" y ha transmitido su apoyo a las menores y sus familias: "Desde la Junta vamos a poner en marcha una formación específica y continua para combatir la violencia digital", ha asegurado. Este periódico ha consultado a la Administración regional detalles sobre esa formación y fuentes de la misma se han remitido a las declaraciones hechas ayer lunes por la secretaria general de Igualdad y Conciliación, María Ara Sánchez, quien condenó el uso de la inteligencia artificial para cometer delitos sexuales.

"La única forma de luchar contra este tipo de delitos que afectan a la libertad sexual, a la violencia de género y con víctimas tan vulnerables como son las mujeres menores de edad, es aumentando e implementando programas en materia de prevención, de formación y de sensibilización en todos los colectivos que entren en contacto con este tipo de víctimas", dijo.

En este sentido, la secretaria anunció la creación por parte de la Junta de un Foro Permanente de Formación en materia de delitos contra la libertad sexual, la violencia digital, la violencia de género, las mutilaciones genitales y los matrimonios forzados, con el objeto de formar a todos los profesionales que trabajen en la atención a las víctimas. Sánchez también anunció que el Instituto de la Mujer de Extremadura (IMEX) va a impartir en octubre unas jornadas sobre violencia sexual.

También, informa Carmen Hidalgo desde Mérida, ha hablado de este asunto hoy martes la portavoz de la Junta, Victoria Bazaga, a preguntas de los medios de comunicación tras el Consejo de Gobierno: "Rechazamos todo lo ocurrido y lo condenamos". "Ponemos todos los recursos que la Administración tiene a disposición de las víctimas y las familias de las víctimas para poder trabajar en ello. Saben que son menores y que todo esto también nos hace ser a todos muy prudentes en lo que hablemos", ha señalado.

En este sentido, Bazaga ha destacado dos iniciativas que el Gobierno regional tiene en marcha para ayudar a tratar esta problemática. Una de ellas es el programa Pilar, consistente en un acuerdo entre el Colegio de Psicólogos de Extremadura y la Junta "para atender los casos de violencia de género infantil en el lugar en el que estén los niños y niñas, ya que son los psicólogos los que se desplazan". Por otro lado está la Fundación Márgenes y Vínculos, que está "especializada en este tipo de desgraciados sucesos de violencia de género en los niños".

Preguntada por el anuncio de poner en marcha un plan de educación sexual en los colegios de Extremadura, Bazaga ha asegurado que se pondrán a trabajar sobre este proyecto "de inmediato".

Educación y control

"Nosotras hacemos talleres con chavales y todos, todos, nos dicen que ven porno. Luego lo hablamos con los padres y no se lo creen, 'que mi niño no ve eso'. Por eso todos los poderes públicos, la comunidad educativa y los padres, y toda la sociedad, nos tenemos que poner a trabajar". Es la advertencia que lanza Flor Fondón, presidenta de la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura (Adhex). Fondón asegura que los jóvenes se muestran receptivos en estas actividades que hacen desde su organización pero avisa de que no son suficientes: "Nosotras damos un taller de 50 minutos. Vemos que muchos de ellos no son conscientes ni saben el alcance de todo esto. Por eso la concienciación no puede hacerse de forma aislada, es algo que se debe implementar en toda la comunidad educativa y necesitamos una educación afectivo-sexual continúa, porque de lo contrario, crecen viendo porno y creen que así son las relaciones sexuales, además de cosificar el cuerpo de las chicas, que es lo que vemos que ha ocurrido en Almendralejo", lamenta.

Por esa razón llama a "poner límites": "Llevamos mucho tiempo advirtiendo sobre estas cosas. Tenemos una campaña que se llama 'Don't play' para advertir sobre los peligros en el uso de las nuevas tecnologías, entre los que se incluye los de la Inteligencia Artificial, como son la usurpación de la identeidad, de la imagen, que es lo que ha ocurrido en este caso. Hay que controlar la utilización de los móviles por parte de los menores porque están viendo verdaderas aberraciones online", insiste.

Fondón hace referencia también al caso de abusos sexuales en Montijo con criaturas de 6 años y señala: "Estamos criando monstruos. ¿Dónde ven eso? ¿Dónde lo aprenden?".

La presidenta de Adhex alude al debate que está teniendo lugar en Bruselas para que la Eurocámara tenga una propuesta para combatir la difusión en internet de material con abuso sexual a menores. En la misma, el principal escollo está siendo el derecho a la privacidad: "Se habla siempre del derecho a la privacidad pero que es que estamos hablando de menores y el derecho a la privacidad no puede estar por encima del interés superior de protección al menor", afirma, a la vez que critica la poca celeridad en regular estas y otras formas de violencia contra mujeres y niños: "¿Por qué no se limita esto? Por lo mismo que no se limita la prostitución y otras cosas: por los intereses económicos, que son los que mueven el mundo", señala.

En esta misma línea de promover algún marco legal o una cierta regulación en el seno de la Unión Europea, este martes ha trascendido que España está negociando con la Comisión Europea y los países miembros un documento para regular en la escuela el uso "seguro y responsable" de las tecnologías de digitalización, incluida la inteligencia artificial, con vistas a aprobar un documento en el Consejo del próximo 23 de noviembre, en Bruselas.

Según informa EFE, fuentes de la reunión informal de ministros europeos de Educación y Juventud que se celebra en el Palacio de Congresos de Zaragoza, el documento está actualmente en fase de revisión y pretende regular tanto el empleo de los dispositivos en las aulas como la utilización de este tipo de tecnologías.

Se trata de aprobar unas recomendaciones referidas a la digitalización, entre las cuales se anima a los países a la presencia de la competencia digital entre el alumnado para que puedan hacer un uso "seguro, responsable y saludable de las tecnologías digitales", según las mismas fuentes.

Pero hasta que se implanten esas normas, las víctimas tienen herramientas de primera mano, tal y como subraya la abogada extremeña Estrella Santiago: "Hay una vía, que yo entiendo que no se utiliza mucho porque no se conoce tanto, que es la Agencia de Protección de Datos, que tiene una vía prioritaria para informar sobre este tipo de delitos, a través de una solicitud en su página o en su teléfono de contacto para paralizar lo más rápido posible la difusión de estas imágenes". Recuerda asímismo que las propias redes sociales están obligadas a contar con un botón u opción para denunciar imágenes delictivas. "Estamos hablando de pornografía infantil, da igual que las fotografías sean reales o no, porque tienen la misma forma y fin, con un dolo explícito, se agrava siendo menores, hay un delito contra la integridad moral y otro de vulneración de la identidad. Además que no ha sido algo puntual, sino que es un maltrato prolongado en el tiempo, por lo que sabemos desde julio hasta ahora. Todos ellos engloban una violencia sexual y un ataque a la integridad de estas chicas".

Santiago recomienda a las víctimas no solo denunciar los hechos, sino que soliciten daños y perjuicios tanto contra la aplicación que se ha utilizado como contra las redes por las que se hayan difundido: "Yo le diría a las familias que pidan una cuantía y que sea importante, porque estas herramientas son cooperadoras necesarias para desnudarlas y denigrarlas", incide.

La letrada reconoce que es "muy difícil" controlar lo que circula en el entorno digital: "Ese es el punto. Pero esto no es la primera vez que ocurre y no es algo que solo pase en Extremadura, al contrario, tiene alcance mundial y una imagen que se sube aquí, no sabemos hasta dónde puede llegar. Por eso a quienes corresponde, igual que se hacen leyes para otras cosas, necesitamos normas para enfrentar estos delitos", subraya.

Desde las familias

La ginecóloga Miriam Al Adib, quien destapó el caso el pasado domingo, se ha mostrado "satisfecha" y "muy agradecida" por la reacción y el apoyo social que han recibido las víctimas: "Esto nos da fuerza a todas las madres para sentirnos protegidas y esto se lo transmitimos a todas las madres", ha afirmado.

La también divulgadora ha llamado a que "esa mayoría silenciosa", que calla o se burla ante estos comportamientos, se muevan y pongan coto a este tipo de abusos: "Queremos que esto sirva a nivel de conciencia social y para que haya ese cambio educativo. Hay que incidir y decirles: 'sed conscientes de lo que está sucediendo y apoyad a las víctimas'", ha insistido.

"Que todos nuestros hijos sepan que por ahí no es el camino, que lo tengan claro, que esto ni se cuestiona", ha sentenciado.