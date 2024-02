El incendio de Valencia comenzó en el octavo piso y se desconocen las causas

El incendio que ha calcinado un edificio en el valenciano barrio de Campanar ha comenzado en el octavo piso, según ha explicado la administradora de la finca Adriana Banu a Levante-EMV, del grupo Prensa Ibérica.

El pavoroso incendio habría empezado concretamentre en la puerta 86 en la que en el momento del inicio de las llamas no había nadie en la vivienda, según explicó el conserje de la finca. "No sabemos cómo ha empezado porque además no tenemos instalación de gas, todo funciona con electricidad... eso sí, la fachada es de alucobond que no es precisamente inflamable pero sí la fibra que hay debajo", dice entre sollozos Adriana.

Además, la administradora pone el foco en el sótano de la finca: "debajo hay tres sótanos de garaje con vehículos eléctricos, no sabemos qué puede ocurrir si llega el fuego a esa zona".

El pavoroso incendio que ha calcinado un edificio completo en la avenida del Maestro Rodrigo de Valencia ha comenzado apenas pasadas las 17.00 horas de este jueves. El fuerte viento que ha azotado la ciudad durante esta jornada y los materiales del construcción de la finca podrían haber facilitado la propagación de las llamas por todo el bloque.

Una hora después de que se diera el aviso del incendio aún quedaban vecinos atrapados en las viviendas y pedían auxilio en los balcones. Los bomberos han tenido que recurrir a los vehículos de altura para poder evacuarlos.

Este sería uno de los incendios más graves de la historia de la ciudad de Valencia y por el momento hay siete personas atendidas por quemaduras, inhalación de humo y fracturas entre ellos dos bomberos y un menor de edad.