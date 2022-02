El pasado lunes, 21 de febrero, dos menores fueron atropellados en el barrio capitalino de La Feria. El conductor, de 68 años, se dio a la fuga por estar bajo los efectos del alcohol. Tras ser detenido, este jueves, el juzgado de guardia en Las Palmas de Gran Canaria lo dejó en libertad provisional con cargos.

Los hechos tuvieron lugar en la calle Domingo Betancor Suárez, y los dos hermanos, afortunadamente no están heridos de gravedad.

Un testigo relató los hechos y asegura que él estuvo a punto de ser atropellado también por el mismo conductor, pero decidió “esperar en la acera cogiendo un poco de solito antes de cruzar por el paso de peatones”.

"Estuve a punto de a ser atropellado, junto a esta chiquita. Yo estaba cogiendo sol en la acera, me quedé parado cogiendo solito antes de cruzar. Entonces llegó la chiquita con el niño y empezaron a cruzar el paso de peatones. Llego un coche y se paró, la chica siguió cruzando y sentí un bum. En ese momento me veo a la niña, al niño y la chica volando por el aire”, afirmó a los micrófonos de COPE Canarias.

"¿Qué pasó? Pues que otro coche que venía de la parte de atrás, en vez de pararse, se fue por la izquierda y no quiso esperar por el paso de peatones. Arrancó y se llevó por delante a esos niños del paso de peatón", añadió.

“El arrancó, y yo sentí el golpe. Empecé a gritarle e insultarle porque me asustó y atropelló a gente. Pero no sabía si era una mujer o un hombre, porque se fue 'embalaó 'y no sé quién le dio la matricula”, apuntilló.

"Menos mal que lo pillaron”, recalcó.

"Yo sé que los niños venían del colegio, como mi nieta. Ella era una niña negra, que iba con el niño, pero no sé si era hermana, amiga o la madre. A ella el coche la dejó tumbada y el niño vino a parar aquí”.

“Yo casi ni lo cuento, porque si llego a cruzar yo también me lleva a mí también”, sentencia.