Los accidentes de tráfico sacan el lado oscuro del ser humano. Quejas, insultos y arremetidas contra el conductor del otro vehículo siniestrado son algunas de las estampas que se pueden ver al presenciar a los protagonistas de cualquier accidente de tráfico. Ahí tienen que actuar los agentes de tráfico que muchas veces tienen que lidiar y calmar a alguna o las dos personas que cargan contra la persona del otro vehículo.

El programa de televisión 'Control de carreteras' de DMAX muesta a un agente de la Guardia Civil de Tenerife que tuvo que intervenir en un accidente de tráfico entre dos coches y la especial calma y 'buenrollismo' con la que abordó la situación el agente no ha pasado desapercibido.

“Si el perito dice que no hay nada, no hay nada, no esté cogiendo nervios. Estamos aquí, al solito, en el Puerto de la Cruz, de lujo, estamos aquí cogiendo nervios sin necesidad, relájese”, comentaba el miembro de la Benemérita que acudía a una leve colisión entre dos vehículos y cuyas conductoras estaban nerviosas.

“El mal rollo de todo esto es porque has querido que te hiciera un parte de accidentes”, decía una de las protagonistas del siniestro a la otra conductora. La supuesta afectada, acusaba a la otra implicada en el accidente de no haber detenido su vehículo tras el choque.

El agente defendía a la afectada y recordaba que estaba en su derecho en pedir un parte de accidentes y que dicho parte no compromete a nadie, ya que será posteriormente el perito quien determine quién ha sido la causante de la colisión.

Control de carreteras

MAX continúa con su apuesta por mostrar la realidad de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad españolas, convirtiendo la oferta dominical del canal desde hace varias temporadas en sinónimo de acción y adrenalina. El público de DMAX que sigue las historias protagonizadas por los agentes se ha convertido en un miembro más del equipo que acompaña a los distintos grupos de la Guardia Civil en su trabajo de vigilancia de las carreteras, fronteras y ecosistemas de nuestro país. Y, en esta nueva temporada de la popular serie producida por CropTV para DMAX, los espectadores serán testigos de cómo se ha visto afectado el trabajo de los agentes tras la progresiva eliminación de las restricciones debido a la pandemia de Covid19 en España.

‘Control de Carreteras’ regresa al canal de Veo Tv con una temporada repleta de casos impactantes que van desde persecuciones, detenciones, fugas y discusiones, hasta los momentos más emotivos, divertidos y conmovedores que presencian los agentes estando de servicio. Gracias a los sistemas multicámara incorporados en los vehículos policiales, los equipos del programa logran captar las imágenes que permiten al público vivir de una forma trepidante los casos que se ven en cada entrega, desde que llega el aviso por radio hasta la actuación de las patrullas que acuden a cada servicio.

Grabada en distintos puntos de Madrid, Canarias y Andalucía, los nuevos episodios incluyen una gran variedad de historias como rescates de todo tipo, seguimientos, investigaciones, labores de vigilancia, controles de alcohol y drogas, restricciones sanitarias, operaciones antidroga, infracciones y delitos, excesos de velocidad, accidentes... Acción y emoción real para mostrar como nunca antes el esfuerzo, coordinación y profesionalidad de los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.