Un joven de 29 años se encuentra en estado grave tras haber sido agredido la noche del pasado sábado en la capital grancanaria. El suceso se produjo en torno a las 23.45 horas en la avenida Rafael Cabrera, después de haber finalizado el recorrido de la cabalgata del Carnaval de verano. Según comunicó ayer el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias, la víctima sufrió un traumatismo craneal de carácter grave y permanecía inconsciente, por lo que fue trasladado al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

Tal y como indicaron este domingo fuentes de la Policía Nacional, en la agresión participaron varias personas, pero aún no ha sido posible concretar el número de atacantes al no haber podido hablar con el joven. Los agentes se encuentran investigando las circunstancias en las que se produjeron los hechos. Hasta ayer, no había detenidos.

Lo cierto es que la celebración del Carnaval convirtió las calles de la capital en espacios destinados al botellón, lo que provocó decenas de peleas entre jóvenes que habían consumido cantidades ingentes de alcohol.

La Policía Nacional reforzó la seguridad con 150 efectivos, si bien la Policía Local no incrementó la cifra de agentes e intervino en su horario habitual por no haber llegado a un acuerdo con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria sobre el pago de sus horas extras. Además, en las tareas de vigilancia participaron los cuerpos de Policía Canaria y Policía Nacional, Protección Civil y la Unidad Técnica de Seguridad y Emergencias.

Según los datos que maneja el Consistorio capitalino, el hospitalito operado por Cruz Roja que se encontraba instalado en el Edificio Miller asistió durante el sábado a 26 personas, de las cuales 17 eran menores de edad.

Por su parte, la Policía Local realizó un centenar de intervenciones. De estas, un total de 18 correspondieron a reyertas o alteraciones del orden, una al desalojo de un espacio y otra a la retirada de sustancias estupefacientes.