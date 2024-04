Taxistas de San Mateo crean una nueva Asociación con el objetivo de mejorar el servicio

Siete taxistas de San Mateo han creado una nueva Asociación en el municipio con el objetivo de mejorar el servicio. Una Asociación abierta a todo el que compre una licencia en la Vega, teniendo los derechos a usar las mismas herramientas que todos. Entre las mejoras que plantean está la idea de pedir una línea de teléfono para que todos puedan tener los mismos derechos y que se haga un bono taxi para la gente que no tenga poder adquisitivo. Además, una de las cuestiones que manejan es pedir que se cambie la parada de lugar, ya que consideran que donde se encuentra ahora mismo es un riesgo para los clientes que se suben o bajan por la circulación constante de coches.

Con la Asociación legalmente constituida, el siguiente paso que darán estos taxistas es hacer las peticiones y pasos pertinentes para llevar a cabo las mejoras propuestas y que aporten al municipio bienestar. En el caso del cambio de parada, esta agrupación pedirá que la ubicación de la misma se sitúe en el otro lado de la acera, justo detrás de la parada de guagua. Un sitio protegido del calor con techo en el que los usuarios podrían esperar al servicio con una mayor seguridad.

Línea de teléfono

El bono-taxi es otra de las propuestas que esta Asociación pondrá sobre la mesa en el Ayuntamiento, pues consideran que en el municipio hay muchas personas, sobre todo mayores y sin recursos, a las que cada vez les cuesta más poder pagar un trayecto. Por otro lado, el que todos tengan una línea de teléfono será un beneficio importante para los taxistas, ya que hasta la creación de esta Asociación, no todos disfrutaban de estos derechos, y algunos tenían que hacer uso de su teléfono personal para no perder a la clientela.

Esta iniciativa surge tras las desavenencias con la otra Asociación que estaba ya en marcha en el municipio, puesto que no existían las mismas condiciones y herramientas de trabajo entre los que estaban dentro de la agrupación y los que no. Sergio Gustavo Ojeda es uno de los que ha llevado a cabo la creación de esta nueva Asociación Auto Taxi Estación Vega San Mateo, tal y como se denomina en los documentos pertinentes en el número de identificación fiscal. Lleva en el sector siete años debido a que no encontraba trabajo. "Tenía un dinero ahorrado y lo invertí aquí", dice. Una decisión de la que no se arrepiente pese a las largas jornadas y a los inconvenientes, puesto que "le gusta el trabajo y ayudar a las personas".

Igualar y equilibrar servicios

La creación de esta nueva agrupación, tal y como explican sus componentes, invitará a unirse a todo el que quiera con la única condición de tener una licencia de autotaxi en San Mateo. "Nosotros lo que buscamos es igualar los servicios y equilibrarlos para mejorar la prestación, de ahí la creación de esta nueva Asociación", explican. Desde el Ayuntamiento, aseguran que ya han tenido conversaciones con esta nueva agrupación y que están a la espera de que entre toda la documentación en el registro para poder llevar a cabo las propuestas.

Alexis Ramos, alcalde del municipio y responsable de Accesibilidad y Transportes, explica que con las obras de la nueva estación de guaguas, que corre a cargo del Cabildo de Gran Canaria, se podrán mejorar las condiciones de todos los viajeros. En cuanto a la intención de poner en marcha un bono taxi, Ramos asegura que esta ha sido una idea propuesta por parte del grupo de gobierno, aunque todavía no está asegurado a la espera de que se regule el reglamento "por parte de los taxistas".

Apoyo a los taxistas

En el consistorio asumen su parte de responsabilidad y apuntan a unas mejoras que hagan que el taxi tenga más actividad y se cuente más con ellos. "Queremos que los beneficiados sean tanto los taxistas como los usuarios, porque se trata de un servicio esencial para la ciudadanía y a veces pasan épocas complicadas", comenta Alexis Ramos.

Suscríbete para seguir leyendo