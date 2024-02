¿Hay taxis suficientes en Telde?

La dificultad para conseguir un taxi en el municipio de Telde es una las quejas ciudadanas que la Concejalía de Transporte recibe desde hace años, a la que se suma ahora el sindicato de taxistas asalariados, que pide al Ayuntamiento que analice cuántas licencias serían necesarias para dar una respuesta adecuada a los usuarios de este servicio de transporte público.

El presidente del colectivo, Eladio Reina, asegura que el número real de taxis que operan en el municipio está muy por debajo del necesario para atender la demanda y ronda los 75 vehículos, a pesar de que la flota está conformada por 233.

"La mitad de las unidades está en el aeropuerto y de la otra mitad, que es la que operaría en la ciudad, hay algunas que están con servicios privados o agencias (entre 20 y 30) y otros que libran, lo que al final deja unos 75 coches para más de 103.000 personas" y esta realidad, defiende Reina, no se está teniendo en cuenta a la hora de establecer la ratio de vehículos necesaria.

A la izquierda, Eladio Reina, junto a otros dos asalariados del taxi en Telde / LP / DLP

El sindicato presentó hoy en el Registro General del Consistorio teldense un escrito instando al alcalde, Juan Antonio Peña, y al concejal de Transporte, Miguel Ángel Rodríguez, a "gestionar el servicio y asistencia técnica para la elaboración del estudio socioeconómico que justifique la adecuación del número de licencias municipales de autotaxi en el municipio a las necesidades de los potenciales usuarios del taxi de Telde y aeropuerto". Además, dejó una copia de este escrito y de cerca de 500 firmas de usuarios del taxi de Telde quejándose por la falta de unidades en Alcaldía y en la Concejalía de Transporte.

Malestar entre los usuarios

Eladio Reina explica que en la situación actual se hace imposible atender la demanda y "los conductores tenemos que dar explicaciones a los usuarios que están molestos y con razón". El presidente de los asalariados explica que la falta de taxis en las calles de Telde hace que haya "personas que después de varios meses de espera llegan tarde a las citas médicas o pierdan un vuelo porque no consiguen un taxi a tiempo", lo que ha creado un malestar generalizado en la población.

Además de la falta de licencias, añade, "la población ha aumentado desde la última vez que se otorgaron licencias, en 2007 o 2008, cuando, además, se dieron 13 menos de las que el estudio recogía que eran necesarias para Telde". Y a esto hay que "sumar la población flotante, que cada vez es mayor". En ese sentido explica que en los últimos tiempos los taxistas han comprobado como la proliferación de alojamientos vacacionales en la ciudad, en especial en zonas de la costa como Melenara y La Garita, ha incrementado el número de extranjeros en la ciudad que, por otro lado, son usuarios de este servicio de transporte.

Un taxi teldense en la parada del aeropuerto de Gran Canaria. / Andrés Cruz

Estudio externo

El sindicato pide que el estudio sea realizado por una auditoría externa que tenga en cuenta todos estos factores y se ajuste a la realidad del municipio. Reina se niega a dar una cifra aproximada de los taxis que harían falta, pero asevera que "el servicio no existe, no cubrimos la demanda" y que hay un sector de los titulares de las licencias que apoyan esta tesis, si bien "un grupo minoritario dice que no porque teme que eso les perjudique". El presidente del colectivo recuerda que el Ayuntamiento de Telde intentó resolver el problema con las imaginarias, "pero esta solución no funcionó" y conseguir un taxi en horario nocturno, fines de semana o en barrios como Jinámar se ha convertido en una tarea casi imposible.

En este momento forman parte de esta asociación 34 personas asalariadas del sector del taxi, aunque en Telde hay "cerca de 50, entre quienes se encuentran los autónomos que son hijos de los titulares y trabajan como socios".

El problema, la falta de conductores

En el otro lado se encuentra la cooperativa de Taxis de Telde. Su presidente, Natanael Medina, asegura que "ni faltan ni sobran taxis, faltan conductores".

"Antes del Covid había 70 vehículos con doble conductor y ahora solo hay unos 30" Natanael Medina — Presidente de la cooperativa de taxistas de Telde

El representante de la mayoría de los titulares de licencias del municipio asegura que en los últimos años ha aumentado la dificultad para contratar a asalariados "porque el Ayuntamiento de Telde no convoca exámenes, han subido los costes y es más difícil" y porque "este trabajo cada vez es menos atractivo".

Taxis en la parada del aeropuerto de Gran Canaria / LP / DLP

Medina apunta que, "según el convenio, el sueldo de un asalariado es de 1.100 euros mensuales, una cantidad a la que se suman los incentivos" que se establezcan entre el patrón y la persona contratada, unas condiciones que, a su juicio, no resultan atractivas. Esto ha hecho que el número de asalariados haya bajado considerablemente en los últimos cinco años. "Antes del Covid había 70 vehículos con doble conductor y ahora solo hay unos 30", lo que reduce la presencia de taxis en las calles de la ciudad.

"Este no es un problema exclusivo de Telde. En la capital pasa lo mismo y allí sobran 800 licencias", apostilla.

Con todo, Natanael Medina quiere defender a los profesionales del sector en el municipio que "han estado a la altura" para atender el repunte de llegada de turistas al aeropuerto de Gran Canaria.

Por otro lado, apunta el presidente de la cooperativa, "en Telde tenemos el problema añadido de las retenciones en la GC-1". Cualquier accidente o cola, agrega, "dificulta el servicio porque nos afecta directamente".

Contacto directo

El gobierno de Telde, por su parte, reitera su "compromiso la mejora del sector del taxi, el servicio a la ciudadanía y las sugerencias de los profesionales, empresarios y asalariados" y para ello, asegura, "el alcalde, Juan Antonio Peña, y el concejal de Transportes, Miguel Rodríguez, mantienen un contacto directo con el sector para mejorar el servicio", atendiendo "tanto sus demandas, como las trasladadas por los vecinos y vecinas de la ciudad".

"Se ha mejorado algunas cuestiones", expresan desde el Ayuntamiento, "pero aún queda un importante camino por recorrer". El grupo que lidera Peña asegura que "todo se tratará con consenso y no se tomará ninguna medida de manera unilateral" y "para comprobar la necesidad de nuevas licencias se deberá disponer de los estudios pertinentes que así lo garanticen".

Uno de los vehículos de la flota de taxi de Telde en la parada junto al mercado municipal / LP / DLP

En paralelo, "se trabaja en mejorar el servicio y todas aquellas cuestiones relacionadas con la administración, como puede ser la renovación de los permisos o las pruebas de exámenes que validan a nuevos conductores. Superados estos trámites y teniendo una administración más ágil se procederá a atender cuantas reivindicaciones sean necesarias y que dependan de informes técnicos", agrega el gobierno local, que entiende que "los obstáculos del sector deben tratarse con rigor y que realmente sean efectivos, y que la voluntad política debe ir acompañada de informes técnicos que justifiquen la necesidad y la carencia".

Finalmente, el Ayuntamiento resalta "la importancia del acercamiento de los cargos públicos al sector con vías de diálogo, un trato cercano y con veracidad, y que se está demostrando que el único interés del área es resolver las carencias y que la ciudadanía tenga el servicio público que se merece".