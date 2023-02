«15 licencias buscan taxistas y no tenemos por culpa del Ayuntamiento» 

Mañana van a la huelga porque llevan 10 años sin actualizarse la tarifa urbana. ¿En qué punto está la situación en el sector?

La problemática del sector es más que la subida de la tarifa, que es la más importante hablando en términos económicos, porque si no tienes ingresos no puedes dar una calidad del servicio mínimo. El más importante de los problemas sería que ahora mismo vamos a contratar a un trabajador y el Ayuntamiento desde marzo 2022 no ha ha convocado el examen para el permiso municipal para las personas que quieran entrar en el sector del taxi. Nos estamos rifando los pocos trabajadores que hay, incluso pidiendo por favor a alguna licencia que nos haga el favor de prestarnos al chófer. Que le dé de baja para nosotros darle de alta unos días y que nos permita cubrir alguna baja por enfermedad. Y eso es un trastorno documental terrible, porque no se da la posibilidad de acceder a trabajadores en paro al sector del taxi, que ahora mismo necesita mano de obra. Es decir, no hay taxistas por culpa del Ayuntamiento.

¿Cuántos trabajadores necesitaría ahora el taxi en Telde?

Que yo tenga conocimiento, ahora mismo unas 15 licencias están buscando trabajadores, pero pueden ser muchas más de las 233 licencias que hay en el municipio. Tenemos constancia de que ya hay 23 solicitudes presentadas en el Ayuntamiento en espera de examinarse desde marzo de 2022. Hay ayuntamientos que tienen ese examen trimestral o semestral, y en Telde antiguamente se hacía cada dos meses. El sector ha sufrido después de la pandemia un cambio radical. De tener 150 asalariados nos hemos visto con unos 60 trabajadores, y ahora eso se ha reducido por jubilaciones o porque se han ido a otros sectores. No llegamos a 40 trabajadores. Y no podemos contratar porque no hay examen.El problema está en la concejalía de Transporte porque cada vez que presentamos documentación del sector todo se dilata argumentando falta de personal. Pero así llevamos cuatro años y esa falta de personal ya deja de ser una excusa. Para hacer cualquier trámite en el Ayuntamiento ya te aburren.

Tarifa Urbana, 10 años. ¿A cuánto está ahora y qué sería lo mínimo que aceptaría el sector?

La bajada de bandera estaba en 2,40 euros en 2013 y el kilómetro se quedó en 0,62 céntimos. En este tiempo ha habido muchos cambios en la economía y esas tarifas ya no valen. Ellos nos hacen una propuesta de bajada de bandera de 2,85 euros pero nosotros entendemos que por debajo de tres euros es inaceptable. Y en cuanto al kilométro, tenemos actualmente 0,63 y nos hacen una propuesta de 0,80 la tarifa nocturna y 0,75 la diurna, pero entendemos que se puede llegar a 0,80 la diurna y 0,85 la nocturna. Así que estamos en desacuerdo en las dos propuestas.

¿Y si no se llega a un acuerdo?

El sector no puede salir a la calle a perder dinero. Ahora estamos sobreviviendo gracias a la tarifa interurbana. Nos beneficia el aeropuerto, pero cuando trabajamos en tarifa urbana dentro del municipio a nosotros nos cuesta dinero. Para poder hacer caja hay que aprovechar al 100% el aeropuerto.

¿Qué valoración hace del documento de casi 300 páginas que les entregó el Ayuntamiento?

Nosotros pedimos desde el inicio una negociación política. En el documento aparecen números que los entenderá quien los hizo porque el taxista de a pie no los entiende. Dicho esto, echamos de menos negociación política, porque no me tengo que sentar con un técnico sino con un político que estudie nuestras reivindicaciones y luego las lleve a los números. Y no que nos den el documento el lunes a las 14.40 horas al cierre de la Administración y nos digan que tenemos hasta antes del viernes para responder.