Las carreras de taxis en Telde son más baratas que en la capital

Las modificaciones de las tarifas urbanas de los taxis de Telde y de Las Palmas de Gran Canaria han sido aprobadas por la Comisión de Precios del Gobierno de Canarias con pocos días de diferencia. El pasado jueves las peticiones del sector teldense fueron aprobadas en su mayoría, con modificaciones en los precios de los festivos así como en el kilometraje, que bajaba diez céntimos respecto a las cantidades reclamadas, mientras que los cambios para la capital llegaban este lunes. Las nuevas tarifas mantienen el mismo coste por kilómetro en ambas ciudades, aunque el precio de la bajada de bandera nocturna, en festivos y en festivos especiales, así como otros suplementos, hacen que la tarifa urbana de Telde se mantenga unos céntimos más barata.

Los taxistas teldenses resaltan el efecto positivo que ha tenido este cambio en sus primeros días de aplicación, con hasta 20 y 30 euros más de facturación cada día, aunque se mantienen reticentes a la espera de conocer si esta medida, que implica 55 céntimos más en la bajada de bandera y 17 en el kilometro recorrido diurno, conlleva una caída en la demanda. "Si esto se hubiera llevado a cabo de forma paulatina seguro que no pasaría lo mismo", aseguró Lorenzo Rodríguez, representante de la cooperativa mayoritaria en el municipio, aludiendo a que el municipio llevaba más de diez años sin actualizar los precios.

El concejal de Transporte Público del Ayuntamiento de Telde, Miguel Ángel Rodríguez, valora positivamente la actualización de la tarifa urbana en los taxis y espera que "que con este avance se incremente el número de licencias disponibles en el municipio y se cumplan las demandas ciudadanas".

Los taxistas consultarán a la Comisión de Precios sobre los costes en festivos especiales

La intención ahora es "no caer en los mismos errores" y revisar los costes del servicio de forma anual, atendiendo al impacto de la inflación en los gastos de la profesión que ejercen. "La actualización de tarifas en prácticamente todos los sectores es anual así que el taxi no puede quedar al margen como tampoco queda al margen el transporte regular", sostuvo el representante de la cooperativa. Por su parte, el edil del área deja "las puertas abiertas a futuras actualizaciones de la tarifa de manera periódica para que no vuelvan a suceder este tipo de situaciones".

Los cambios le sitúan, pese a la subida, como una de las ciudades más baratas para coger un taxi, por delante incluso de la capital de provincia en aspectos como la bajada de bandera nocturna o al carecer de suplementos para bultos y a la entrada y salida del muelle.

Nuevas tarifas

Un aspecto recogido en las modificaciones de la tarifa capitalina pero que se queda atrás en Telde son los festivos especiales de Navidad, los días 25 de diciembre, 1 y 6 de enero, en los que se aplica un precio especial para la bajada de bandera en Las Palmas de Gran Canaria de 4,30 euros, mientras que en Telde costará 3,60, igual que en un festivo normal. Ese es el único aspecto que consultarán los taxistas a la Comisión de Precios para comprobar si "es una errata o algo intencionado".

Otro problema que aún tienen por delante, aseveró Rodríguez, es la escasez de profesionales porque "ahora mismo hay más taxis buscando trabajadores que trabajadores taxis". Piden aumentar la periodicidad de los exámenes de acceso y facilitar un temario para prepararse. Con ello pretenden aumentar la oferta y reducir la carga de trabajo de los taxistas en activo, con jornadas que pueden llegar a alcanzar las 12 horas.