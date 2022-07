El incendio desatado el pasado jueves en la zona de Los Campeches, en el municipio de Los Realejos (Tenerife) y que se ha extendido a San Juan de la Rambla y La Guancha, sigue “activo” y “está en fase de estabilización, lo que no significa que esté controlado sino que no ha aumentado su perímetro. Se está trabajando para pasar a la siguiente fase, es decir, la de control para que no pueda reavisarse”. Así lo ha aclarado este lunes el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, en la rueda de prensa tras la reunión técnica de coordinación de esta emergencia en la sala del Cecoes 1-1-2 en Santa Cruz de Tenerife. Las hectáreas arrasadas por el fuego siguen en alrededor de 2.700 y el perímetro en 27 kilómetros.

Tras realizar el vuelo de reconocimiento en la mañana de hoy, el incendio sigue en el nivel 2, por tanto, bajo la dirección del Gobierno de Canarias. Preocupan los puntos que avanzan hacia el Parque Nacional del Teide y al diseminado con población Tigaiga, “donde se ha trabajado durante la noche para controlar esa línea con respecto al perímetro”, explicó Torres. Añadió que "estamos ante un incendio con una gran afección medioambiental, sin bien el mismo avanza hacia zonas con menores riesgos de propagación por el hecho de que hay menos masa boscosa". La verticalidad del terreno está dificultando la extinción. La comisión técnica se reunirá a última hora de la mañana de hoy para valorar la posibilidad de que las personas que han sido evacuadas regresen a sus hogares. Hasta el momento unas 600 personas han tenido que dejar sus hogares por el avance del fuego. Las temperaturas se mantendrán "altas hasta el miércoles en todas las islas y la humedad será baja", avanzó Torres por lo que advirtió "del alto riesgo de incendio forestal y de reactivación" de las llamas ante otros dos días "difíciles". Por contra, ayudará a frenar la propagación el hecho de que la velocidad del viento continuará siendo "baja", entre 10 y 30 kilómetros por hora. En el día de ayer 168 personas trabajaron en las labores de extinción junto a 12 medios aéreos (recursos que se mantienen hoy de los 250 que trabajan en el operativo), los cuales vertieron 1.131.000 litros agua, con 122 descargas más que el día anterior, detalló Torres. A su vez se han repartido 3.508 raciones de comida desde el inicio del incendio. Por su parte, la jefa de Protección Civil y Atención de Emergencias del Gobierno de Canarias, Monserrat Román, subrayó que "la superficie afectada es la misma, las líneas de control son eficaces, pero el fuego todavía se propaga. La masa interior todavía está caliente y hay puntos que se pueden reactivar". Román dijo además que "se mantiene activada la fase de alerta del plan por temperaturas máximas extremas para la isla de Gran Canaria por 40 grados, sobre todo en zonas del interior y de prealerta para todas las islas por temperaturas superiores a los 36 grados". Por otro lado, tres senderistas tuvieron que ser rescatados ayer tras adentrarse en una zona de monte prohibida, ha informado el presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín. Efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado siguen investigando las causas del incendio y es posible que hoy puedan acceder al punto de origen, aseveró el presidente canario, quien precisó que, "posiblemente, se trate de un incendio intencionado". Habrá ampliación.