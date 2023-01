Este lunes 9 de enero, un avión Boeing 747 bautizado como 'Cosmic Girl' despegó desde Cornualles (suroeste de Inglaterra) con el cohete LauncherOne para iniciar la primera misión espacial de la historia que parte desde Reino Unido.

Este lanzamiento, efectuado a las 22.16 horas, afectará al tráfico aéreo en Canarias durante varios días a lo largo del mes de enero, ya que el efectuado a comienzo de esta semana es tan solo uno de los cuatro que la compañía tiene previsto realizar en este mes de enero.

Concretamente, por motivos de seguridad, los días 9,13,15 y 18 a partir de las 22.16 horas y hasta las 00.16 horas del día siguiente, el aeropuerto de Tenerife Sur quedará cerrado al tráfico.

Como consecuencia de esa actividad no se permite tráfico en el aeropuerto de #Tenerife Sur en esa franja horaria. #SafetyFirst — 😉Controladores Aéreos 🇪🇸 (@controladores) January 9, 2023

Fracaso en el primer lanzamiento a órbita

Miles de personas se reunieron en el aeródromo para observar el despegue del avión mientras sonaba la canción Start me up de los Rolling Stones. Tras despegar de manera horizontal desde la costa suroeste de Irlanda, la aeronave se desprendió del cohete para entrar en la órbita baja de la Tierra, además, el objetivo de la misión consistía en desplegar los satélites en órbita para utilizarlos en ámbitos civiles y militares.

Desafortunadamente, Virgin Orbit afirmó en un comunicado que el avión "no logró alcanzar su órbita objetivo" porque "el sistema experimentó una anomalía que terminó la misión prematuramente". No obstante, la compañía indica que a pesar de que la misión no alcanzó su órbita final, este hito "representa un importante paso adelante".

Los nueve satélites que cargaba en su interior el cohete LauncherOne y que debía colocar en la órbita terrestre se perdieron sin motivo alguno durante la caída.

Por otro lado, de las cinco misiones de LauncherOne que transportan cargas útiles para empresas privadas y agencias gubernamentales, esta es la primera que no logra llevar sus cargas útiles a su órbita objetivo.

Dan Hart (CEO de Virgin Orbit) indica en el comunicado que "la naturaleza de esta misión agregó capas de complejidad que nuestro equipo manejó profesionalmente; sin embargo, al final parece que una falla técnica nos impidió entregar la órbita final. Trabajaremos incansablemente para comprender la naturaleza de la falla, realizar acciones correctivas y volver a la órbita tan pronto como hayamos completado una investigación completa".

La Agencia Espacial de Reino Unido trabajará con Virgin Orbit para estudiar la anomalía, no obstante, ambas entidades siguen comprometidas para convertirse en el proveedor líder de lanzamiento de pequeños satélites comerciales en Europa para 2030.