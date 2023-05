Un turista británico se encuentra en estado crítico después de ser agredido en el popular resort de Playa de las Américas, en Tenerife. Según informes locales, el hombre, de alrededor de 30 años, fue golpeado en la cabeza y cayó al suelo, lo que le causó una fractura de cráneo y sangrado interno.

Tres hombres británicos han sido detenidos por la policía en relación con el incidente, que ocurrió en la madrugada del domingo en una calle principal cerca del centro comercial Las Verónicas. Este lugar es conocido por ser una zona de ocio nocturno con bares, discotecas y restaurantes.

La víctima, que no ha sido identificada, fue atendida por los servicios de emergencia en el lugar antes de ser trasladada al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria en la capital de la isla, Santa Cruz. Allí permanece en la unidad de cuidados intensivos.

La Policía Nacional de España, que realizó las detenciones después de una investigación, aún no ha hecho ningún comentario oficial, pero se espera que lo hagan en los próximos días, según ha informado el medio británico The Sun.

"Verónicas Strip, como se le conoce en las reseñas de viajes, es descrita como el "destino definitivo para los amantes de la fiesta" en Playa de las Américas, en el sur de Tenerife", informa el citado medio inglés. Ofrece una variedad de clubes nocturnos, bares y discotecas, aunque no es infrecuente que se reporten incidentes de robos, drogas y sobreprecios.

Un sitio web de viajes en inglés advierte que "si decides visitar Playa de las Américas por la noche, es importante estar consciente de tu entorno y no embriagarse demasiado, como en cualquier centro de la ciudad un viernes o sábado por la noche. Manténganse juntos en un grupo y no acepten ofertas no solicitadas de vendedores ambulantes".

Este incidente es un recordatorio para los turistas de mantenerse alerta y tomar medidas de precaución en zonas concurridas durante la noche. La seguridad personal es primordial, especialmente después de consumir alcohol. Además, es importante respetar las leyes locales y no participar en actividades ilegales o violentas, ya que pueden tener consecuencias graves.