Brutal agresión de un taxista a un pasajero en Lanzarote

Un pasajero residente en Tinajo se ha dirigido a La Voz de Lanzarote para denunciar una agresión por parte de un taxista. Los hechos tuvieron lugar el pasado miércoles 20 de marzo a las 18.50 horas de la noche, según el vídeo al que ha podido acceder esta redacción.

Según el testimonio del pasajero, "básicamente el hombre no tenía cambio de 50 euros y su datáfono no funcionaba así que me agredió cuando le pregunté por el libro de reclamaciones".

La presunta agresión ocurrió en el exterior de la vivienda de la víctima, tras ser trasladado desde el centro de Tinajo en taxi hasta su vivienda. El taxista, sale por la puerta derecha del vehículo y termina empujando al pasajero que, tras tropezarse con la acera, cae de espalda sobre el asfalto.

