Un conductor bebido choca contra tres vehículos aparcados en Las Palmas de Gran Canaria

'Si bebes, no conduzcas'. Una premisa tantas veces repetida, pero que parece no terminar de calar en algunos irresponsables, que no tienen en cuenta el peligro que supone para la seguridad vial ponerse al volante de cualquier vehículo, estando bajo los efectos el alcohol.

Durante la madrugada de este domingo, se produjo un ejemplo más, en este caso en Las Palmas de Gran Canaria.

En Miller Bajo

Según la cuenta oficial de X de la Policía Local capitalina, una unidad tuvo que desplazarse hasta el barrio de Miller Bajo, debido a un accidente en el que se vieron implicados cuatro coches. El conductor del que chocó contra los otros tres que estaban aparcados, quintuplicaba la tasa máxima de alcoholemia permitida.

Anoche, intervenimos en la zona de Miller Bajo por un #SiniestroVial.



Un vehículo colisionó contra otros 3 que se encontraban estacionados. El conductor de este casi quintuplicaba la tasa máxima de alcoholemia.



Diligencias por un presunto delito contra la seguridad vial ⚖️ pic.twitter.com/ve21nG0boG — Policía Local LPA (@PoliciaLPA) April 8, 2024

Ante tal situación, los agentes tuvieron que abrir diligencias por un presunto delito contra la seguridad vial.