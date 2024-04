Reyerta a machetazos en un centro comercial de Canarias

La cámara de seguridad de un conocido centro comercial de Fuerteventura captó la pelea entre tres hombres, dos de ellos portaban armas blancas, que tuvo lugar el pasado 11 de abril.

En las imágenes, que han sido compartidas en el perfil de X (anteriormente conocido como Twitter) por la cuenta @SocialDrive_es, se puede ver cómo la víctima de la agresión sube corriendo unas escaleras y se adentra en uno de los pasillos comerciales del Centro Comercial Montecastillo, en Caleta de Fuste, mientras otros dos lo persiguen armados con lo que parece un machete y un cuchillo respectivamente.

Tras un pequeño forcejeo y una discusión, los atacantes no dudan en asestarle golpes, que a priori no parecen ser de una enorme gravedad -aunque el alcande de los daños personales no ha podido confirmarse-.

La confrontación continúa hasta que los agresores deciden alejarse, dejando al hombre que había sido atacado, reclinado como queriendo coger aire y recuperarse de la reyerta.