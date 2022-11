El Juzgado de lo Penal Nº2 de Arrecife, con sede en Puerto del Rosario (Fuerteventura) ha absuelto al viceconsejero de Economía e Internacionalización del Gobierno de Canarias y expresidente del Cabildo de Fuerteventura, Blas Acosta, de un delito societario y otro de insolvencia punible por su gestión al frente de la empresa municipal Gestión Urbanística de Pájara, S.L (Gesturpa), de la que era administrador único entre los meses de julio de 2011 y junio de 2015 durante su etapa como concejal en el Ayuntamiento de Pájara, constituida en julio de 1996.

El juicio se celebró el pasado mes de octubre en Puerto del Rosario. La Fiscalía redujo la petición de pena para Acosta a un año y nueve meses de prisión por un delito de administración desleal durante su gestión como administrador único en Gesturpa.

Sin embargo, el fiscal Tomás Fernández de Paiz, anunció en la segunda jornada del juicio, que quedó visto para sentencia el pasado 26 de octubre, la retirada de la acusación de insolvencia punible, al considerar que con la reforma del Código Penal no se ampara el citado delito. En su escrito de acusación provisional, la Fiscalía demandaba para el líder de los socialistas majoreros una pena de cuatro años y tres meses de prisión, 48.000 euros de multa e inhabilitación por los delitos de administración desleal y de insolvencia punible.

Blas Acosta, elegido candidato del PSOE a la Presidencia del Cabildo de Fuerteventura para las elecciones de 2023, se acogió a su derecho de no responder a las preguntas del fiscal y solo aceptó las realizadas por su abogada, María Rosa Díaz Bertrana. El viceconsejero regional de Economía e Internacionalización expuso que durante varios ejercicios puso en conocimiento del Ayuntamiento de Pájara que Gesturpa se encontraba en fase de liquidación y declaró ante la magistrada del Juzgado de lo Penal, Alicia Buendía, que Gesturpa nunca concertó un préstamo de 1,7 millones de euros al Ayuntamiento de Pájara.

La sentencia recoge que "de la prueba practicada en el acto del juicio oral se considera que no puede deducirse acreditado el delito societario objeto de acusación, habiéndose modificado la calificación provisional, retirándose la acusación por el delito de insolvencia punible al no estar vigente en el momento de los hechos, al haber cesado el acusado en su cargo de administrador en junio de 2015 tras no concurrir a las elecciones municipales de dicho año y ser requisito sine qua non para el meritado cargo ser parte de la corporación local".

La causa tuvo su origen en la denuncia de una asesora de un concejal del grupo mixto del Ayuntamiento de Pájara que, "una vez se sienta en el banquillo -como se diría en lenguaje coloquial- al acusado Blas Acosta Cabrera, decide no estar a disposición de este Juzgado, conducta idéntica a la de los representantes legales de Fuertcan que tanto interés parecían tener en personarse como acusación en el presente procedimiento pero no en acudir a declarar al juicio oral", expone la sentencia.

El fallo no es firme y contra el mismo cabe recurso de apelación en un plazo de diez días desde su notificación a las partes.

Habrá ampliación.