Suspendido el juicio contra un hombre por apuñalar a su sobrino al no presentarse su abogado

El juicio contra un hombre acusado de apuñalar en el pecho a su sobrino tras una discusión en Telde se suspendió después de que su abogado no se presentara ante el tribunal. La vista estaba prevista para este jueves, pero no pudo celebrarse ya que, al contactar con la representación de la defensa, esta afirmó que no tenía constancia de que tuviera que personarse ante la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas.

Con la víctima, los testigos y los peritos policiales esperando en el pasillo de la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria, el juicio por tentativa de homicidio no pudo celebrarse. Después de llamar al abogado de la defensa en los pasillos para que se personara ante el tribunal y no obtener respuesta, se comunicaron por teléfono para avisarle, y este, sorprendido, dijo que se encontraba en Sevilla esperando un vuelo para regresar a la isla. El letrado reconoció que no sabía que el señalamiento era para este día, y que quizás pudo haber algún problema con el procurador que le debía notificar. Ante la falta del abogado del acusado, el tribunal se vio obligado a aplazar la vista sine die, es decir, sin nueva fecha prevista. Le sustrajo efectos personales Los hechos por los que J. P. S. H. se sentaba en el banquillo ocurrieron el 30 de septiembre de 2021 en la vivienda de Telde en la que convivía con su madre y su sobrino. A mediodía, mantuvo una acalorada discusión con su sobrino debido a que este le había sustraído de su dormitorio algunos efectos personales. Según relata la Fiscalía en su escrito de conclusiones provisionales, entró en el cuarto del joven, le empujó contra la cama, le arrancó del cuello un rosario que llevaba y, blandiendo una navaja contra su cuello, le amenazó: "Te voy a matar". El chico consiguió zafarse de la presión de su tío, empujándole y tratando de arrebatarle el arma blanca, por lo que sufrió diversos cortes en las manos. Sin embargo, el acusado continuó con su actitud agresiva y volvió a empujarle contra la cama. En esta segunda ocasión, le clavó la navaja a su sobrino a la altura del pecho, "con ánimo de acabar con la vida de aquel o al menos a sabiendas de que le podría ocasionar una herida mortal de necesidad". "¿Qué he hecho?" Inmediatamente después del ataque contra su sobrino, el acusado se habría arrepentido de sus actos, según el Ministerio Fiscal. Al ver sangrar a la víctima sobre la cama, se levantó, tiró la navaja al suelo y gritó: "¿Qué he hecho?". Acudió a la cocina de la vivienda a buscar un paño con el que presionar la herida en el pecho para evitar que siguiera manando sangre de la misma, para luego llevarlo al centro de salud del Calero para que le atendieran. Debido al ataque de su tío, el joven sufrió diversas lesiones. La más importante de ellas, y que pudo ser mortal de necesidad, fue una herida incisa en la región anterior del tórax izquierdo de, aproximadamente, 12 centímetros, que no llegó a penetrar en la cavidad pleural aunque sí interesa planos profundos. También sufrió otro corte en la muñeca que requirió pegamento para su curación. La herida en el pecho precisó la práctica de rayos X para descartar la existencia de un neumotórax y la sutura de la misma con nueve puntos. Según el informe forense, en la zona en la que le clavó la navaja su tío se hallan órganos vitales como el pulmón o el corazón. Necesitó de tres meses para sanar, de los que veinte días tuvieron carácter impeditivo. Además, le provocó como secuelas una cicatriz de cinco centímetros en la zona del hemitórax izquierdo, con un perjuicio estético valorado en dos puntos. Petición del Ministerio Público Por estos hechos que iban a ser juzgados, la Fiscalía solicita una condena de seis años y seis meses de prisión para el acusado, así como la prohibición de acercarse o comunicarse a una distancia inferior de 500 metros con la víctima por periodo de diez años. Entiende que es autor de un delito de homicidio en grado de tentativa y que, además, concurren la agravante de parentesco -al tratarse de su tío- y la atenuante de reparación del daño. Asimismo, interesa una indemnización en concepto de responsabilidad civil de 3.300 euros por el tiempo para sanar sus lesiones, de 2.000 euros más por las secuelas y de otros 10.000 euros por el daño moral que le causó este ataque. Tras la suspensión, no se conoce qué nueva fecha tendrá el señalamiento.