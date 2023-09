El juicio a los ocho miembros de una banda acusada de transportar heroína desde Holanda hasta Gran Canaria se ha aplazado por cuarta vez en tres años ante la ausencia de uno de los encausados. En esta ocasión ha sido Gabriel C. C. el que no se ha presentado, según le informa a su abogado porque "está en Madrid sin documentación, sin dinero y no puede coger un avión para estar en la sala". La Fiscalía solicita condenas de entre cuatro y 14 años de cárcel y multas que ascienden a un importe total de 2,2 millones de euros por delitos contra la salud pública, pertenencia a una organización criminal y blanqueo de capitales para algunos de los encausados.

