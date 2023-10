Un vecino del Castillo del Romeral, localidad de San Bartolomé de Tirajana, irá a juicio el próximo miércoles ante la Audiencia Provincial de Las Palmas por haber secuestrado a un conocido y haberle sometido a tratos vejatorios durante una hora, según la acusación pública. El Ministerio Fiscal pedirá en la vista oral una pena que asciende a seis años y tres meses de prisión al atribuirle tres delitos: lesiones leves, detención ilegal y trato degradante.

Los hechos se remontan al 18 de febrero de 2020. Entre las cinco y las cinco y media de la tarde, el acusado, identificado con las iniciales J. C. G., acudió a la vivienda de un vecino del barrio. Al encontrarse con el propietario del inmueble, le propinó una serie de golpes en la cabeza y le pateó en el costado, conforme describe el escrito de acusación, con el ánimo de menoscabar su integridad física.

"A continuación, con la intención de privarlo de su libertad de deambulación, lo introdujo contra su voluntad en un vehículo mientras lo golpeaba con los codos en la espalda", sostiene la fiscal. El supuesto autor de los hechos trasladó a la víctima a su propio piso, ubicado a pocas calles de distancia, para continuar con las agresiones.

Allí le obligó a desnudarse y, haciendo uso de la fuerza bruta, "le metió por la fuerza en una habitación en la que se encontraba un perro de raza peligrosa", relata el escrito. Este ataque contra la integridad moral de la víctima fue grabado por el propio encausado con su teléfono móvil. En total, el vecino agredido pasó una hora en la habitación con el animal, hasta que el acusado decidió soltar al individuo y le echó a la calle, aún desnudo, mientras le propinaba más patadas.

Contusiones por las patadas

Como consecuencia de estos hechos, la víctima sufrió una contusión costal, un traumatismo craneoencefálico y una contusión en la cadera y en el pie izquierdo que requirieron de una primera asistencia médica, que no derivó en ningún tratamiento ni procedimiento quirúrgico posterior y que no ha generado más secuelas. En total, requirió de 21 días para curarse de las heridas causadas por el ataque, de los cuales "14 le han ocasionado un perjuicio personal básico y siete un perjuicio personal particular por pérdida temporal de calidad de vida moderado", describe el escrito.

Junto a la responsabilidad penal, la fiscal pide una orden de alejamiento a la víctima durante nueve años y una multa de 12 euros al día por tres meses. La víctima también reclama una indemnización de 910 euros por las lesiones causadas y de 3.000 euros por los perjuicios morales ocasionados.