El Tribunal Superior de Justicia de Canarias confirma los ocho años de cárcel a un reo por una violación.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJC) confirma la condena de ocho años de prisión impuesta por la Audiencia Provincial de Las Palmas a un hombre por un delito de violación perpetrado en agosto de 2022 contra una mujer en estado de embriaguez en el barrio de San Francisco Javier de Arrecife.

El condenado recurrió el fallo condenatorio de la Audiencia de Las Palmas decretó en octubre de 2023 con el argumento de que se quebrantaron las normas y garantías procesales con vulneración del artículo 24 CE al considerar que la prueba ha sido valorada erróneamente, alegación que el TSJC desestima por falta de fundamentación procesal y sustantiva.

La defensa alegaba que no se había tenido en cuenta la declaración de testigos, las imágenes de las cámaras y que la agredida no estaba tan ebria para dar su consentimiento o que las lesiones no se las produjo su defendido.