Saavedra asesorará desde fuera a Telde para impulsar el Bienestar Animal

La concejala Aurora Saavedra continuará colaborando con el Ayuntamiento de Telde de manera particular para conseguir ejecutar antes de que concluya el mandato el proyecto del centro de recogida de animales y la aprobación de la ordenanza de bienestar animal, los proyectos estrella en los que ha trabajado estos últimos dos años al frente de la Concejalía de Bienestar Animal. Así lo anunció esta mañana en una comparecencia pública que convocó junto a la alcaldesa de Telde, Carmen Hernández, para aclarar sus posiciones con respecto a su dimisión.

"La retirada de Auri es una mala noticia para la ciudad, para el Gobierno y para el mundo animalista", resaltó esta mañana la alcaldesa de Telde, Carmen Hernández, que aseguró que respeta y apoya la decisión de su concejala. "Lo siento como una gran pérdida, pero me quedo con todo lo que se ha hecho", expresó la regidora, que defendió la gestión de Saavedra y resaltó hitos importantes en su trayectoria dentro de la Corporación, como el incremento paulatino de la partida destinada al área de Bienestar Animal en un 500% desde su llegada.

"Ha pasado de tener un presupuesto de 407.868 euros en el año 2018 a 286.387 euros en el 2022", explicó Hernández, que añadió también la decisión que tuvo el Gobierno de destinar un tercio del plan de cooperación a la creación del primer centro de bienestar animal. "Contar con Auri ha supuesto un salto cualitativo en esta materia, ya que su experiencia y visión han contribuido a mejorar el compromiso y sensibilidad que tiene el Ayuntamiento con los animales", agregó.

Por otro lado, la edil quiso dejar claro con lágrimas en los ojos que sentía todo el apoyo de la mandataria en su decisión y resaltó una vez más que las razones de su marcha se debían principalmente a las afecciones que habían causado las responsabilidades de su puesto político en su salud y la de su familia. Saavedra anunció el pasado lunes mediante un escrito que la falta de presupuesto en las áreas que ha dirigido estos últimos años y la escasez de personal impiden que pueda continuar desarrollando proyectos para el municipio.

En este sentido, Hernández aclaró que desde el Gobierno están trabajando para mejorar el músculo administrativo, pero recordó que los tiempos que maneja la administración no siempre son los idóneos. "Entiendo la frustración que genera pelear por un ideal que a veces no se consigue en los tiempos que a una le gustaría", añadió solidarizándose con la concejala, que en estos días ha manifestado que la ralentización para licitar las obras del centro de bienestar animal minó en gran medida su energía. "Me costó siete años abrir las escuelas infantiles. No es fácil luchar durante tanto tiempo por sacar algo adelante", apostilló Hernández.

Saavedra continuará al cargo de sus departamentos (Participación Ciudadana, Sanidad y Sector Agropecuario, además de Bienestar Animal) hasta finales de mes, cuando oficialice su retirada mediante el pleno. Mientras tanto, la alcaldesa ha adelantado que se centrará en analizar cómo reorganizar las áreas. "De momento no sabemos cómo asignaremos las concejalías que deja Auri", explicó.

La edil será sustituida por Sergio Suárez, siguiente en la lista de Nueva Canarias y actual asesor en los departamentos de Contratación y Recursos Humanos. "Es economista de profesión y conoce de cerca como funciona la administración, así que no se llevará ninguna sorpresa", aseguró por otro lado Hernández, que recordó que Saavedra, aunque forma parte de su partido desde el año 2005, no había trabajado en el Ayuntamiento hasta su incorporación en 2019. "La actividad política es dura. Gobernar es muy difícil, sobre todo si se hace con compromiso y vocación de servicio público", reiteró.