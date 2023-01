Bolas de nieve y cartas para los Reyes Magos

A la espera de la llegada de los Reyes Magos, cientos de padres y madres de Telde aprovecharon la jornada de hoy para acercar a sus hijos a las actividades desplegadas en la plaza y la zona comercial abierta de San Gregorio. Los pequeños hacían cola desde las 11 de la mañana para pasar un rato divertido dentro de una bola de nieve hinchable, donde pudieron saltar y hacerse fotos para el recuerdo. Algunos también aprovecharon la mañana para hacer una visita a los pajes reales y dejar sus deseos en forma de cartas después de tres años de parón por la incidencia de la pandemia.

"Este año hay más actividades que otras veces, más iluminación también y la verdad es que está genial, a ver si cada año siguen mejorando", señaló Coralia Sánchez, una de las madres que acudió hoy a la plaza junto a sus dos hijos. Ambos esperan con ganas la llegada del 6 de enero para despertar y encontrarse con los regalos que han pedido bajo el árbol. "La lista es larga", señaló la madre sobre las peticiones de su hijo Pablo, entre las que figuran algunos videojuegos para la Play Station y prendas de ropa.

Las actividades arrancaron este lunes con un pasacalles infantil y buscan retomar la ilusión de las fiestas al tiempo que abren bocas para la Cabalgata de Reyes, que tendrá lugar mañana a partir de las cinco y media de la tarde. El primer tramo del recorrido será silencioso y se llevará a cabo en la calle Argentina, con el objetivo de hacer el evento más accesible para las personas con autismo o sensibilidad auditiva. Las siete carrozas seguirán su itinerario habitual en un recorrido de menos de tres horas que contará con la participación de algunos de los personajes más queridos de las películas de Disney.

Preparar la llegada

Algunas familias se preparan de antemano para recibir a los Reyes Magos desde la mañana, pues las majestades se reunirán con los niños en la plaza de San Gregorio a partir de las once, después de realizar un trayecto en coches antiguos por todo el municipio. Gaspar, Melchor y Baltasar desembarcarán en el muelle deportivo de Taliarte y solo realizarán una parada para visitar a los internos de la residencia de mayores. Mientras tanto, los asistentes podrán visualizar su llegada en una pantalla ubicada en la plaza gracias a las imágenes aéreas captadas por el dron de la Policía Local.

Una de las familias que tiene pensado madrugar para ver la llegada real y disfrutar del musical infantil Un paseo por tus sueños es la de África, que hacía cola con sus dos hijos para que se pintaran la cara en la zona comercial abierta. "Tenían muchas ganas de volver a hacer estas actividades por las Navidades y por los Reyes, aunque el pequeño todavía no se entera mucho", indicó la vecina del municipio.

En el caso de Brian Hernández, padre de Iriel, no acudía en específico con el objetivo de participar con su hija en las actividades, sino para realizar sus compras en la zona, pero tras ver que estaban realizando esto para los niños no dudó en alargar un poco más su visita. "Este año se nota mucho más la presencia de la gente porque está más tranquila la situación de la pandemia y se ve mucho más movimiento", señaló el residente de Santa Lucía de Tirajana, que acude de forma habitual a realizar sus compras en San Gregorio.

La ubicación de las actividades en la calle peatonal se debe a una petición lanzada por la asociación de empresarios de la ZCA de Telde con el objetivo de animar a los residentes del municipio a realizar sus compras de Reyes en estos locales. "Ayuda un poco al movimiento que este tipo de iniciativas se lleven a cabo aquí frente al negocio", enfatizó Esther Roca, dueña de Izikstore, una tienda de artículos infantiles que se encuentra frente al propio recibimiento de los pajes.

Las carrozas tendrán un tramo silencioso y participarán los personajes de las películas de Disney

Sin embargo, muchos empresarios señalan que, pese a estas actividades, las Navidades no están siendo tan fructíferas como en años anteriores. "No se ven esas subidas que esperábamos después de la pandemia, pero supongo que se debe sobre todo al incremento del precio de los alimentos porque lo principal es comer, ahí se va un 90% de los gastos y ya el resto del dinero queda para la Navidad y para los Reyes", explicó Roca.

Por su parte, Ángeles, dueña de La Botica de los Perfumes, ha conseguido incrementar las ventas este mes, si bien señala que "las actividades que están realizando no han ayudado para nada, ya que el tema de la contribución a los comercios de Telde está fatal". "A mí me va bien pero no exactamente por lo que haya en el municipio sino por el producto que vendo, nada más", remarcó la comerciante, quien también hizo énfasis en la importancia de fomentar el consumo de los vecinos, pues la mayoría de sus clientes acuden desde otras zonas de la Isla.