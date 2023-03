El pediatra teldense que canta a la salud

El teldense Heriberto Zerpa no se distancia del ámbito de la pediatría pese a que haya pasado ya más de una década desde su jubilación. Ahora continúa vistiendo su bata y su estetoscopio solo que, en vez de hacerlo en una sala de consultas, lo hace en un escenario frente a cientos de niños y adultos. Esta manera tan particular de unir sus dos pasiones, la música y la medicina, ha llevado al PSOE de Telde a proponer su nombre como Hijo Predilecto de la ciudad, una petición que está a la espera de lo que decida el pleno de la Comisión de Honores y Distinciones.

El que fuera pediatra del municipio durante 32 años, primero en el Ambulatorio de Telde y después en el Centro de Salud del Calero, forma parte del grupo musical Vademedicum, compuesto por distintos profesionales del sector y avalado por la fundación del Colegio Oficial de Médicos de Las Palmas. La agrupación se encuentra trabajando en estos momentos en la preparación del espectáculo musical Vadepreven, que presentará a comienzos de mayo y adapta el libro homónimo firmado por el autor. Este ejemplar analiza las situaciones de riesgo que pueden derivar en enfermedades no transmisibles y va acompañado de 11 temas musicales que se pueden escuchar a través de códigos QR que derivan a la plataforma Spotify.

Este deseo del nacido en Los Llanos de Telde por unir sus dos pasiones ha ido tomando forma desde que se jubiló en 2012 en una serie de espectáculos. En los dos primeros era él el único protagonista frente a cientos de niños en los musicales Sanolandia y las aventuras de don Prevención, en el que adopta el papel protagonista para tratar de concienciar a los pequeños de la importancia de hacer ejercicio y tener una vida sana, y Bucodentalia, relacionado con la salud dental y realizado con el apoyo de la fundación del Colegio de Dentistas de Las Palmas. Ambos proyectos se paralizaron a raíz de la pandemia, pero el que fuera pediatra espera poder retomarlos en los próximos meses.

El doctor mantiene su uniforme en el musical Vadepren, que presentará a comienzos de mayo

Lo cierto es que, desde que dio sus primeros pasos en el mundo de la medicina, la música fue su gran acompañante. Ya de pequeño le cogió el gusto a las canciones populares porque, cada vez que acudía a casa de su abuela, le acompañaban las melodías de sus tíos, que cogieron fama en la década de los cincuenta con la formación de la famosa orquesta Falcón. "Siempre estuve relacionado con la música y una de las grandes metas que he logrado en mi vida ha sido fusionar mis dos pasiones en una", incidió Zerpa.

Tuna y coro universitario

El deseo de dedicarse a prestar ayuda sanitaria le llevó en 1965 a trasladarse a Salamanca para empezar sus estudios, pues en la Isla todavía no se ofertaba esta formación. Allí formó parte de la tuna y el coro universitario, dirigidos por Jesús García Bernal. Su etapa en la Península le permitió iniciarse también como cantautor, llegando a alzarse con el primer premio a nivel nacional en el Festival de Águeda, que tiene lugar en el centro de Portugal. "Yo sabía que me tenía que sacar la carrera y, en base a eso, me fui organizando para ir haciendo las cosas poco a poco. Además, cuando eres joven sabes que si no puedes dormir, no te duermes y si no puedes comer en un momento determinado, no comes", explicó el expediatra.

Una vez culminó sus estudios regresó a Canarias porque le reclutaron para ejercer el servicio militar obligatorio en La Palma, donde ejerció como médico soldado hasta que terminó la mili. Después se trasladó a Tenerife para culminar sus estudios como pediatra, de la mano del catedrático Manuel Bueno, poco antes de volver a Gran Canaria para ocupar una plaza que había quedado libre en Mogán.

En cuestión de unos años terminaría logrando asentarse en su Telde natal, empezando por atender a los menores en el ambulatorio de la ciudad. Al poco se trasladó al barrio de El Calero para inaugurar el Centro de Salud de la zona, en el que permaneció hasta su jubilación en 2012. "Llevo unos años desde que dejé la pediatría y me hace gracia porque siempre que voy por el supermercado o por cualquier parte me dicen usted fue mi pediatra y te reconocen con bastante cariño", aclaró Zerpa.

"Siempre que voy al supermercado o a cualquier parte me reconocen con bastante cariño"

Su experiencia musical en la Isla tampoco ha estado escasa de vivencias. El pediatra no ha dudado en sumarse a numerosas fiestas y eventos locales tanto en su etapa en el grupo Los Gofiones así como en la parranda Cuasquías, de la que es fundador. Ahora continúa también como cantautor, con numerosos temas dedicados a su tierra natal como Testigo de mi crecer, Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria o Mar y sentimiento.

Su nominación como Hijo Predilecto de la ciudad llega tras otros reconocimientos otorgados por el municipio, entre los que se encuentran el premio Inocente del año y el premio al mérito cultural otorgado por el Ciclo Cultural de Telde. "Me tomé la propuesta con gran sorpresa porque yo todo lo que hago no lo hago para que me den un premio sino que yo mismo quiero dar un premio a la sociedad por admitir el mensaje que yo quiero, que es la prevención de las enfermedades", reflexionó el músico.