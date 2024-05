Denuncian la aparición de pintadas homófobas en la costa de Telde

El Ayuntamiento de Telde denuncia la aparición de pintadas en contra de personas homosexuales en la mañana de este martes en diferentes puntos del litoral teldense -Melenara, Taliarte y Salinetas-.

El gobierno de la ciudad denuncia y rechaza profundamente cualquier tipo de acto que incite a la aversión hacia colectivos de la sociedad por sus preferencias sexuales o identidad de género y llama a la ciudadanía a luchar contra todos los tipos de odio.

El vicealcalde de la ciudad, Sergio Ramos, asegura que “no se van a tolerar las reacciones homófobas que está sufriendo la costa de Telde desde hace unos días, ya que este pensamiento retrógrado no representa a ningún teldense. Somos una de las ciudades más abiertas de Canarias y no vamos a tolerar actitudes que incitan al odio. Esto en Telde no cabe y lucharemos hasta el final para acabar con esta lacra”.

Pintadas homófobas en el litoral de Telde / La Provincia

Por su parte, la responsable del Distrito Costa, María Calderín, anima a los vecinos de la zona que hayan podido ser testigos de estos actos vandálicos a acudir a la policía para contribuir así a la identificación de los infractores. “En pleno 2024 este tipo de acciones deberían estar erradicadas y vamos a trabajar con todos nuestros medios para hacer todo lo posible para que así sea”, declara la edil.

Penas de hasta cuatro años de cárcel

Los infractores se enfrentan a delitos de promoción e incitación al odio por orientación sexual e identidad de género, tipificados dentro del Código Penal, pudiendo acarrear pena de uno a cuatro años años de cárcel.

Pintadas homófobas en el litoral de Telde / La Provincia

Limpieza de los grafitis

Desde primera hora de la mañana, María Calderín, responsable de las áreas de Playas y Limpieza Viaria, movilizó a un equipo de operarios municipales para borrar la huella de los actos vandálicos mencionados.

La concejala agradece el servicio prestado por los trabajadores de limpieza, al mismo tiempo que invita a la reflexión a los infractores. Asimismo, solicita colaboración ciudadana para que este tipo de sucesos no se vuelvan a repetir en el futuro en el municipio.