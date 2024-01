Dos jóvenes, una de ellas menor de edad y la otra de 18 años, se colaron hoy en la Basílica de San Juan de Telde y forzaron una de las alcancías para robar el dinero de la recolecta, además de rebuscar en los armarios de la Sacristía e intentar llevarse una de las botellas de vino que se utilizan para la Eucaristía.

Pillada saltando por el balcón

Los hechos se produjeron pasadas las 15.00 horas, cuando una persona alertó a los cuerpos de seguridad de que habían entrado en el templo y había alguien intentando saltar por el balcón de la Sacristía que da a la plaza Marín y Cubas, por donde previamente habían lanzado varias telas y vestimentas litúrgicas, mientras la otra, que había salido por la puerta lateral, conocida como la Puerta del Aire, esperaba abajo. Los agentes de la Policía Local, que fueron los primeros en llegar, detuvieron a una de ellas mientras intentaba huir, mientras que la otra fue arrestada poco después.

La chica de 18 años, que según fuentes policiales estaba viviendo en la calle, ha quedado detenida, mientras que la menor de edad -de entre 16 y 17 años- ha sido enviada al centro de menores donde reside, en Las Medianías.

Escondidas en el interior

La tesis de la investigación en este momento es que al menos una de ellas se había quedado escondida en el interior de la iglesia cuando se cerró a mediodía y posteriormente abrió el acceso lateral para que el otro entrara, aunque no se descarta que las dos estuvieran dentro.

Los colaboradores de la parroquia, que acudieron inmediatamente tras conocer lo sucedido, relatan que las ladronas apalancaron la alcancía de madera que estaba situada en uno de los laterales del altar, "pero no la del centro, que es la que más suele recaudar". Afortunadamente, apuntan, el domingo por la noche se había vaciado y la cantidad sustraída -que fue recuperada por la Policía- no fue muy alta, aunque no se ha concretado cuánto fue.

Además, entraron en la Sacristía donde abrieron los muebles y rebuscaron entre las llaves y otros elementos que allí se guardan, y se llevaron una de las botellas de vino que se guardaban allí, aun sin consagrar, para las eucaristías.

Las joyas patrimoniales, intactas

El personal de la iglesia respiraba tranquilo horas más tarde, después de comprobar que el patrimonio histórico artístico que encierra este templo y que tiene un gran valor no se vio dañado. "Lo que querían era dinero rápido y por eso fueron a lo que fueron", afirmaba una de estas personas. "Ahora hay que extremar todavía más los cuidados, guardar bien lo que tiene valor y asegurarse de que no queda nadie dentro".