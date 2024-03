Ronia Alvarado Cárdenes: «En Canarias no se valora al artista; para trabajar como cantante hay que salir»

Con 34 años, mucha humildad y, sobre todo, mucha valentía, la teldense Ronia Alvarado Cárdenes se está abriendo un hueco en el panorama musical español. Iba para bailarina, pero casi de forma natural tropezó con la música, que se ha convertido en el centro de su mundo. Recientemente, participó en el programa La Voz y ha empezado a publicar sus propias composiciones. La primera, Ey babe.

¿Cómo se lleva la resaca después de La Voz?

Bastante bien. Fue una experiencia muy enriquecedora porque conocí a muchos talentos increíbles y a un equipo técnico fabuloso. La tele asusta un poco y a pesar de tener un montón de tablas me puse bastante nerviosa porque es un plató muy frío; es un bolo totalmente diferente a lo que antes había hecho. Además, no es lo mismo cuando actúas porque te han contratado que vas relajada a disfrutar y a hacerles disfrutar a ellos. Ahí tenías a cuatro personas que te están juzgando.

Ronia Alvarado durante una actuación / LP / DLP

¿Qué ha supuesto su paso por este programa?

Después de la experiencia me he sentido muy querida, he recibido mensajes muy bonitos de mi gente y me siguen más personas en Instagram, lo que está siendo muy positivo para mi trabajo. De resto, no ha habido un gran cambio. Eso sí, la sensación esa de verme en la tele o de que me digan que me vieron o que pusieron mi vídeo era curiosa y guay.

¿Le ha abierto puertas?

A nivel laboral ni me ha abierto ni me ha cerrado puertas, aunque considero que es muy arriesgado porque es un lugar en el que te estás exponiendo mucho y si sale mal puede ser que de pronto te quedes sin trabajo porque hay gente que le da mucho valor a este programa y creen que el resultado te define, cuando esto no es así. Yo ya tenía mis contactos y mis clientes; llevo trabajando como cantante bastante tiempo y todo ha seguido igual. Eso sí, he podido subir un poquito más mi caché.

Además, como ahora estoy empezando a sacar mi música me ha venido bien porque tengo un poco más de seguidores en las redes y se escucha más.

Crear su propia música

Lleva muchos años trabajando dentro y fuera del país como cantante, ¿cuál es el próximo reto? ¿Algún sueño por cumplir?

Ya yo cumplí mi sueño, que era trabajar de lo que me gusta, que es la música. Vivo al cien por cien de esto. Sí hay pequeños pasos que me gustaría seguir dando, como hacer mi propia música e ir sacando mis propios temas; ir mostrándole mi alma al público para que me conozca como Ronia y disfrute de mis propias historias, las canten y las viva como las vivo yo.

Ya está empezando a compartir estos temas en sus perfiles de redes sociales.

No las estoy compartiendo con ningún objetivo lucrativo, sino porque me apetece. Necesito contar mis historias y quiero que mis seguidores empiecen a conocer a quién es Ronia y dejar de ser la que canta a Tina Turner, Aretha Franklin o Whitney Houston. Como artista independiente mi reto es ahora seguir teniendo trabajo para poder seguir pagándome la música y los vídeos, que no son baratos.

Gracias a las redes sociales he conseguido muchos trabajos; son una ventana increíble porque te ven muchísimas agencias de eventos a nivel mundial y me han contactado de Italia, Alemania, Inglaterra o Nueva York, por ejemplo. Y de España me llaman personas que me han visto para que actúe en bodas y otros eventos.

¿En quién se mira? ¿Tiene algún referente o ejemplo?

En nadie en concreto, aunque sí me fijo mucho en cómo publicitan las agencias internacionales de eventos tops, cómo hacen los vídeos, qué ponen y qué hashtags usan, que son muy importantes. Voy fluyendo con lo que me gusta.

Y en cuanto a parte artística, mis referentes son Beyoncé, Dua Lipa o Miley Cyrus. Ariana Grande nunca ha sido de mi estilo, pero es verdad que es alguien para fijarse en cómo trabaja, en cómo la producen. Y, por supuesto, Eta James, Eta Franklin y Tina Turner. Pero sobre todo, Dua Lipa.

Hecha a sí misma

Acaba de publicar un videoclip que es una carta a la niña Ronia, ¿qué le cuentas?

Miro para atrás y pregunto si la niña Ronia se imaginaba esto. Y no, porque ella imaginaba que iba a ser una bailarina, que era lo que hacía hasta los 20 años, pero luego empecé a adentrarme en el mundo del canto y en 2016 me fui de la Isla porque quería luchar por ser una artista y trabajar en los mejores dinershows, en curtirme y aprender de otros artistas a los que admiro.

Le cuento precisamente eso, que lo hemos conseguido, después de todo ese trabajo, esa pasión, esos momentos de pasarlo mal más lejos de la familia, trabajando en una tienda de día y por la noche en algún evento mal pagado, y ahora, poco a poco, he ido haciendo contactos, me he formado en canto para aprender a utilizar mejor mi instrumento y aprendido de muchos artistas con los que he trabajado. He sido una esponja y soy una artista que me he hecho a mí misma.

El despegue fue, sobre todo, en 2018, cuando conseguí mi primer trabajo más profesional en el Teatro Marbella con Agustín Guerrero y con Lili, que me ensañaron mucho. En la canción le digo "ey, baby, lo conseguiste". Hay seis canciones más, dos ya producidas, que irán saliendo de aquí a verano. Cada una habla de una parte de mi vida o de algo importante para mí. Dependerá del trabajo que tenga como artista independiente, que el trabajo discográfico salga antes o después, pero saldrá. Ese es mi objetivo.

Ronia Alvarado Cárdenes / LP / DLP

Independencia creativa

¿Ha tenido conversaciones con algún sello discográfico?

No, porque prefiero estar así y sacar la música que a mí me gusta, sin que me digan mucho por dónde ir por hacer números. Yo quiero contar historias, hacer música, contar con músicos y que cada canción sea un mensaje bonito, como las canciones de antes, que son con las que yo me crié. Y si luego es un éxito, pues genial, pero mi objetivo es hacer música por pura felicidad.

¿Y con productoras?

Sí. Cada uno de los temas está producido por un productor. Hey Babe está producido por Will Cartaya, el segundo tema por Ricky Furiati, que es un canario venezolano maravilloso, y el tercero, por la gaditana Tatiana de la Luz, una de las pocas productoras mujeres que hay, ya que en la industria musical las mujeres están aún un poco apartadas. Y para los próximos, también pretendo seguir con ellos tres porque son grandes profesionales, me han escuchado, han sentido mi historia y trabajamos con mucho amor y respeto.

Importancia de la formación

Ronia Alvarado Cárdenes / LP / DLP

¿Es necesario salir de Telde y de Canarias para abrirse un hueco en el panorama musical?

Para abrirse un hueco en el panorama musical como tal, hoy en día creo que no, porque la música digital te permite estar en Canarias y quien tenga en su casa un ordenador, una mesa y un buen equipo puede hacer un temazo en su casa, lanzarlo y que sea un hit en TikTok y ya abrirse un hueco en el panorama musical, pero para trabajar como cantante en eventos o conciertos en los que paguen bien, sí hay que salir. Creo que en Canarias los artistas no están valorados; pretenden que vayas a cantar durante una hora a un sitio por precios ridículos. Molaría que los empresarios canarios apuesten un poco más por el talento.

¿Qué le dirías a un niño o niña que sueña con ser cantante?

Primeramente, que se apunte a clases porque hay que estar con profesionales que nos enseñen a utilizar nuestros instrumentos, sobre todo para que si estás malito o estás en una situación de nervios o lo que sea, pues que la técnica te ayude. Y luego pues, ir probando y perder el miedo cantando en sitios. Aunque lo básico es que lo haga por amor a la música, porque verdaderamente le gusta y le hace feliz, y no para ser famoso, porque ahí es donde llegan las frustraciones.

¿Cómo ve la cultura en Telde y en Canarias?

Veo que se están moviendo bastante las cosas, que está habiendo más actividad y más festivales, aunque también veo que se apoya mucho a los artistas de fuera y poco a los canarios, y esto debería cambiar. Pero claro, esto es lo que veo desde fuera.