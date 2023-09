Un equipo de astrónomos se propuso calcular cómo sería la atmósfera de nuestro planeta vista por un telescopio infrarrojo y descubrieron que una civilización extraterrestre dotada con una tecnología semejante al Telescopio Espacial James Webb (JWST) de la NASA podría comprobar rápidamente que en la Tierra existe vida inteligente, al hallar distintos componentes químicos en nuestra atmósfera que así lo indican.

Un nuevo estudio publicado recientemente en ArXiv, y que fue aceptado para su próxima aparición en The Planetary Science Journal, ha logrado demostrar que una civilización alienígena dotada con una tecnología de observación astronómica similar al Telescopio Espacia James Webb (JWST) podría identificar rápidamente las señales químicas de la actividad humana en nuestra atmósfera, incluso ubicándose a 50 años luz de distancia de nuestro planeta.

Con un JWST alcanza y sobra

El hallazgo también comprueba que este método podría ser igualmente eficaz en sentido contrario, o sea en el caso de observaciones dirigidas desde la Tierra hacia exoplanetas relativamente cercanos, intentando determinar su posible habitabilidad y la presencia de alguna forma de vida o, incluso, de otras civilizaciones inteligentes.

En concreto, la investigación desarrollada por los científicos Jacob Lustig-Yaeger, Victoria Meadows, David Crisp, Michael Line y Tyler Robinson verifica que si la Tierra fuera un exoplaneta, JWST podría identificar las moléculas que marcan la presencia de vida directamente en nuestra atmósfera.

Según un artículo publicado en Universe Today, los investigadores se preguntaron: ¿por qué no verificar si los métodos de detección de JWST, que intentan hallar rastros de vida en planetas extrasolares, funcionan al buscar evidencias de vida inteligente en la Tierra? Los resultados fueron concretos: se detectó la presencia de una amplia gama de moléculas, entre ellas dióxido de carbono, metano, ozono, vapor de agua e incluso clorofluorocarbonos (CFC), que aunque han estado prohibidos durante más de tres décadas todavía se encuentran en la atmósfera terrestre.

Señales que superan el ruido

El estudio se inició con observaciones reales de la atmósfera terrestre: el satélite canadiense SCISAT tomó espectros de alta resolución de la luz solar que pasa a través de una región sin nubes de la atmósfera de la Tierra. A partir de ese momento, identificó una serie de moléculas naturales y sintéticas. Utilizando un promedio de los datos en diferentes profundidades atmosféricas, simularon luego los posibles espectros que aparecerían cuando la Tierra transite por el Sol, mediante observaciones desde el Sistema Solar exterior.

Posteriormente, los autores de la investigación agregaron “ruido” simulado a la señal, para comprobar si los componentes atmosféricos podían detectarse igualmente a pesar de estas interferencias, en una metodología similar al tipo de observaciones que JWST haría en un exoplaneta, a alrededor de 50 años luz de distancia de la Tierra.

El objetivo fue alcanzado con creces: los investigadores comprobaron que todavía se pueden capturar suficientes datos para identificar modelos atmosféricos, incluso cuando las observaciones son débiles y ruidosas. Efectivamente, la relación señal-ruido fue lo suficientemente fuerte como para identificar muchas de las moléculas de un planeta similar a la Tierra a la distancia indicada.

¿Un encuentro cercano?

Por si esto fuera poco, al analizar con el mismo método al grupo de exoplanetas conocido como Trappist-1, un sistema a 40 años luz de distancia de la Tierra con 7 planetas conocidos, de los cuales 2 ó 3 son potencialmente habitables, el equipo demostró que JWST podría identificar tanto firmas biológicas como tecnológicas, en caso de que existieran, en cualquiera de los exoplanetas de esa región.

Estos resultados son una nueva muestra de que las condiciones para que seamos “descubiertos” por una civilización alienígena o para que nosotros lleguemos a su encuentro se hallan bastante avanzadas, abriendo el camino para dar un gigantesco paso adelante en nuestra comprensión de la vida en el Universo.

Referencia

