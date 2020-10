Un abono como símbolo de una unión entre dos sentimientos del deporte grancanario. El presidente de la UD Las Palmas, recibió de manos de Juan Ruiz, su homólogo en el CV Guaguas, el carnet de abonado del renacido club, que volverá a competir esta temporada.

Juan Ruiz recordó en el acto la estrecha relación histórica de su persona con la entidad de la UD Las Palmas, motivo por el que le pidió a Miguel Ángel Ramírez que se convirtiese en abonado del CV Guaguas El máximo mandatario amarillo llevará el número 400 en su carné, una cifra alcanzada en las tres semanas que lleva en marcha la campaña de abonados para el regreso del Guaguas al Centro Insular de Deportes. "Ya tienen más que nosotros", dijo entre risas Ramírez.

"Con Juan Ruiz me une una estrecha amistad, fue una de las personas que cuando yo llegué estuvo apoyándome; fue consejero de la UD Las Palmas, miembro del consejo de administración anterior, tuvo que dar un paso al frente para solicitar el aval del crédito de la Caja de Ahorros del Mediterráneo. Cuando Juan me dijo que iba a reiniciar este nuevo Guaguas, que tantos momentos de gloria nos ha brindado no dudé en hacerme socio del mismo. Les deseo todos los éxitos", apuntó el mandatario amarillo.

Ruiz se mostró satisfecho con este guiño de la UD Las Palmas reconocido con el abono de Miguel Ángel Ramírez. Y también de que el presidente amarillo pueda presenciar varios partidos desde la grada del Centro Insular de Deportes "siempre que no le toque estar con Las Palmas".

"Ojalá podamos contar con la presencia del presidente de la UD Las Palmas en varios encuentros a lo largo de la temporada, siempre y cuando sus deberes con la entidad amarilla se lo permitan. Estamos en un proyecto que es ilusionante, no vamos a defraudar a la sociedad canaria", recordó Juan Ruiz. En ese sentido, el presidente del CV Guaguas, aseguró que no quiere que nadie se quede sin ir al Centro Insular de Deportes por "un problema económico".

"Queremos que ningún grancanario diga que el problema es económico. Son 30 euros más un compañante. Cualquier familia que sea, tiene la opción de venir con un familiar, un partido, por menos de un euro: por 0.70 euros", apuntó Ruiz.

En ese sentido, el presidente del Guaguas añadió que elpresupuesto oscila "entre 700.000 y 750.000 euros". "Somos un club superbarato para lo que puede dar el Guaguas. Tenemos el apoyo de muchas empresas, de pequeñas empresas así como el Cabildo, Construcciones 7 Islas... más publicidad que el Madrid o Barça de cantidades pequeñas, pero estamos orgulloso, el proyecto es ilusionante y no vamos a defraudar a la sociedad canaria", sentenció.

Por otro lado, Miguel Ángel Ramírez reconoció que se reunió con Manolo Campos, presidente del JAV Olímpico, a petición del club femenino de voleibol para establecer un posible marco de colaboración. "Me reuní con ellos esta mañana [por ayer] porque quieren utilizar el nombre de la UD Las Palmas. Nosotros no vemos ningún inconveniente, pide que colaboremos con la equipación. Manolo se ha reunido con nuestro director general [Patricio Viñayo]. Él quiere hacerlo, la situación económica es muy delicada y todo lo que sea poder ayudarles, no hay duda de que les ayudaremos. Lo informaremos la próxima semana", apuntó.

De momento, lo que sí tiene el presidente de la UD Las Palmas es el carné del CV Guaguas, en un proyecto que quiere volver a llenar el Centro Insulart, siempre que el panorama sanitario lo permita, para volver a vivir los días de gloria del club.