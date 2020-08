La UD se decanta por Enzo Loiodice: "Nos gusta muchísimo"

Enzo Loiodice (París, 19 años), perla del Dijon de la Ligue 1, es el timonero elegido y codiciado por la UD Las Palmas para combatir la falta de presupuesto. En tiempos de penuria, reina el ingenio. Internacional en las categorías inferiores con Francia -sub 19 y sub 20-, completó la cifra de 24 duelos oficiales con el Dijon de la máxima categoría. En la pasada edición liguera, su protagonismo se fue diluyendo hasta computar cinco encuentros (menos de 200 minutos). Luego fue cedido al Wolves sub 23 y apenas dispuso de tres partidos, antes del estallido de la pandemia en la competición de los 'reservas'.

Según desvela el medio galo Le Bien Public, el club grancanario ha movido ficha y suspira por la contratación de este organizador, que lucharía con Javi Castellano y Kirian Rodríguez. Finaliza contrato en junio de 2021. Desde la zona noble del club isleño, confirman el interés y su valía para gran promesa. "Nos gusta muchísimo", determinan poniendo el foco en este 'cerebro' parisino. En la citada publicación francesa, se relata que 'Enzo acaba contrato el próximo junio de 2021 y no debería seguir en el Dijon FCO. El joven internacional sub 20 podría tomar dirección para Las Palmas, que terminó noveno en el campeonato de Segunda. Este nativo de París habría jugado 24 partidos con el Dijon, tras debutar de la mano de Olivier Dall'Oglio en la 2017-18...Con Jobard no ha gozado de confianza alguna, de ahí que medite de forma urgente un cambio de aires'. Además, resalta su paso frustrado por el filial de los Wolves en Inglaterra: 'A préstamo, no se optó por su compra".