Javi: «Llamé al presidente y me dijo que no sabía nada sobre mi marcha»

Todo sucedió en los días previos a la última jornada del campeonato, el pasado 30 de mayo en Las Gaunas ante el Logroñés (0-1). Javi asegura que antes del choque se enteró de que no seguiría. «Llamé al presidente –Miguel Ángel Ramírez– y me dijo que no sabía nada sobre mi marcha. Le noté sorprendido, pero porque yo supiera esa información», comentó el futbolista en Marca.

Frases como «no me enteré por nadie de la directiva, sino por otro lado, y eso duele», «nuestro comportamiento ha sido ejemplar y tener que enterarte así...» o «el trato y las formas no han sido correctos tras tantos año en el club» reflejan la decepción del mediocentro con los dirigentes. Y sentencia: «Me duele este adiós. Tras 10 años merecía respeto, otro trato».

Las palabra de Javi Castellano contrastan con las de Miguel Ángel Ramírez hace tan sólo una semana, cuando anunció que los gemelos –además de Aythami, Rivera, de la Bella y Athuman– formaban parte de la lista de bajas y que serían indemnizados por ello –las salidas costarán a la UD alrededor de 2,5 millones, según el máximo mandatario–.

«Te lo ponen fácil, ellos nos ayudan. Nos dicen que esto es fútbol. Rescindir la relación laboral con un jugador nunca es agradable. Les tienes un cariño especial», dijo Ramírez. Un semana después, Javi estalló. Y se quedó con una pena: «No he podido irme como hubiera querido; lo hago sin decir adiós a la afición».