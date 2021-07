Peñaranda: "He aprendido de mis errores; no defraudaré"

"No tengo números buenos por diferentes motivos. Ahora estoy más maduro, quiero trabajar y centrarme en el fútbol, que es lo que voy a hacer. Voy a traer a mi familia porque siempre que estoy con ellos me siento más tranquilo, más en casa. Vengo a Las Palmas a trabajar, a ser dedicado y profesional. Como he dicho, así los frutos vendrán solos. Al final, el trabajo dará sus frutos, y ojalá que sea con goles y victorias", comentó el venezolano, ahora con 24 años.

"Obviamente, en el pasado he cometido muchos errores. Me he equivocado y todo ha sido mi culpa. Aceptar los errores es de humano, pero eso ya es pasado. Quiero vivir el presente y sentirme importante. Tengo muchas ganas y mucha ilusión. Las había perdido, pero ahora las he recuperado. Quiero dar el máximo y sacar el mejor rendimiento de mí. Me siento muy motivado y estoy seguro de que voy a dar el máximo esta temporada", añadió en el mismo sentido.

El primer paso para su resurrección futbolística, por tanto, ya lo ha dado, y no es otro que prometer actitud y compromiso para no volver a estamparse. Viene para jugar como delantero centro en el lugar de Sergio Araujo, que se irá traspasado el AEK de Atenas. Habrá de hacer olvidar los once tantos del argentino el curso pasado. "Yo me considero goleador. Obviamente, cuando jugué en el Granada, hice una buena temporada. Jugaba de delantero y hacía goles -cinco-. Por eso, no me voy a matar la cabeza. Voy a hacer mi trabajo, voy a ayudar al equipo lo mejor posible y ojalá que los goles vengan solos. El objetivo que me he marcado me lo guardo para mí. Al final ya se verá lo que pasa", dijo al ser cuestionado por si se había marcado una cifra de dianas como amarillo.

Peñaranda se sumará al trabajo junto al resto de sus compañeros mañana, cuando conocerá también a Pepe Mel, con el que todavía no ha hablado. Tampoco con Salomón Rondón, compatriota suyo que jugó en la UD hace una década. "Elegí Las Palmas porque hace dos años y el año pasado también había interés para que viniera. La verdad es que para un jugador es muy importante que un club apueste de esa manera. Me siento súper bien aquí. Quiero darles las gracias y decirles que no les voy a defraudar. Voy a trabajar como el que más. Estoy con muchas ganas de entrenar, de conocer a mis compañeros y de sacar lo mejor de mí. Ya me siento como en casa", aseguró.

Considera, por todo ello, que tiene ante sí "una oportunidad de oro". Y tiene las miras altas, porque sólo piensa en el ascenso. "Imagino que todos mis compañeros, el presidente y el director deportivo tendremos el objetivo de que Las Palmas vuelva a su sitio, que es Primera División", sentenció. Para ello, Peñaranda habrá de recuperarse primero para el fútbol para luego aportar los goles que todos esperan de él.