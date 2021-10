Máxima exigencia. Un Jesé Rodríguez desbocado a. El atacante de la UD, tres tantos y cinco asistencias, incide en la importancia de dar un paso al frente ante las bajas de Viera y Peñaranda. Es la hora de la segunda línea. Los obreros de la gloria. "La baja de Jony es importante; se trata de una pieza clave en el equipo. Hay compañeros con buenas cualidades y como dijo el míster [José Mel Pérez] la gente está muy enchufada. Lo están haciendo muy bien" .Sobre la falta de victorias lejos del Gran Canaria, asume el déficit sin pretextos. "Tenemos que dar un 'pasito' adelante, no solo vale con ganar en casa. Esperemos que empecemos mañana".

Jesé compartió vestuario en el Real Madrid con Xabi Alonso, técnico del 'Sanse', y conquistaron la Copa de Europa de Lisboa (2014). "Con Xabi siempre tuve una buena relación, me parece que fue un grandísimo jugador y es un gran entrenador. Será toda una experiencia jugar contra él, espero llevarme los tres puntos". En relación a si le gustaría ser entrenador cuando cuelgue las botas -tiene 28 años-, respondió que "claro que me gustaría".

Aclamado por el Gran Canaria y en un grandísimo momento de forma con cinco asistencias. "Estoy muy feliz con el trato de la afición de la UD, valoran lo que hago. Es importante meter goles, pero puedo ayudar al equipo de otra manera. Ya lo comentó el míster Mel. No todo son los goles". Reclama respeto al filial de la Real Sociedad. "Cualquier equipo en Segunda te puede ganar; tenemos que hacer las cosas como las sabemos hacer. Debemos creer en nosotros".

Nivel de forma

Desecha establecer un porcentaje sobre su estado de forma. "No me gusta hablar de porcentajes, estoy en el mejor camino para hacer algo importante". Insiste que le emociona lucir el amarillo, un club con el que puede subir a Primera el próximo junio. Una conquista que equipara a la de besar una Liga de Campeones -el de La Feria cuenta con dos en sus vitrinas-. "Por supuesto que supone lo mimo para mí. Sería muy especial. Crecí viendo la UD, mi padre me llevaba al estadio y disfruté muchos partidos en Primera, Segunda y Segunda B". Insiste que deben ser "humildes". "Todavía queda mucho, llevamos doce jornadas pero estamos bien clasificados".