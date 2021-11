Un máster en Renovables o de Robótica, el próximo reto de Eric Curbelo como estudiante

A través de la Fundación UD Las Palmas, me transmitieron el empeño e interés de que estirase mi formación. Es todo un detalle.

¿A cuánto asciende?

En torno a unos 10.000 euros. Al firmar hasta junio del 2022, pues cubre la totalidad de este año académico en un apartado determinado de gastos. Y si renuevo, lo volvería a gestionar sin problema alguno. El club ha estado interesado en que siguiese estudiando y me han facilitado la vía. Es un cupo de dinero para formación, y de máxima utilidad al cambiarme a la universidad privada, bastante más cara.

¿Por qué dejó la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y se matriculó en la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) para concluir el grado de Ingeniería?

A raíz de las modificaciones por el tema de la pandemia había que seguir un protocolo de LaLiga y no podíamos estar en grupos. Debes asistir a clase, hacer prácticas, exámenes...Dos profesores de la ULPGC me recomendaron que me cambiase de asignaturas, me faltan trece para acabar. Poco puedo cambiar y seguir retrasándolo todo. Quiero terminar. Hablé con la ULPGC y no me dieron facilidades. En relación a las asignaturas del primer semestre, me recomendaron cambiar dos, y otras tres del segundo. Decidí dejarlo tras tantos años. Salvo esos dos profesores, el resto se lavaron las manos. Reclamo igualdad de condiciones. Mi carrera tiene muchas prácticas en laboratorio y demás. Con el horario que tengo en la UD, no me daban la posibilidad de acudir fuera de las mañanas. Los dos profesores me ofertaron clases individuales. El mundo y la sociedad piensan que los futbolistas no quieren estudiar, pero sí queremos formarnos. El problema radica en que careces de tiempo, es difícil de compaginar. Acabas los entrenos y estás reventado. Los horarios son incompatibles.

Ahora, lo cursa todo de forma telemática...

La UNIR te ofrece clases grabadas y es bajo régimen telemático. Pero los exámenes son presenciales y para acudir debes avisar con tiempo. Te brindan la oportunidad de cambiar el día si coincide con un partido.

¿Y las prácticas?

Ya veremos, en el primer semestre no hay. El segundo, veremos.Hay flexibilidad y estoy muy contento tras comenzar en septiembre.

¿Cómo quiere enfocar su formación? ¿A qué se quiere dedicar? ¿Se ve fabricando un robot de cocina?

Empecé la Ingeniería Mecánica, al no aprobar antes del plazo que me otorgaban, te cambias de carrera y me pasé a Electrónica. La UNIR solo tiene on line Ingeniería de Organización Industrial. Quiero acabar ya y hacer un máster de Renovables o de Automatización Robótica. Me gusta la automatización, se basa automatizar procesos, que el ser humano trabaje lo menos posible. El fin es facilitar la tarea del humano.

En la ciudad deportiva de Zubieta, el corazón de la Real Sociedad, presumen de contar en el primer equipo con siete universitarios. Mikel Oyarzabal acabó Empresariales y es la bandera txuri-urdin. ¿Usted se considera un ejemplo por compatibilizar el fútbol de élite con una Ingeniería Mecánica?

Me considero buena persona, el resto es secundario. Lo importante son los valores. Cada uno puede formarse en lo que quiera o le guste, pero sí aplaudo darlo todo. Entregarte en lo que te gusta. Pero lo más importante, así me lo enseñaron mis padres, es ser buena persona.