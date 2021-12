El técnico de la UD Las Palmas Pepe Mel reconocía en sala de prensa la importancia de acceder a la segunda ronda por encima de la belleza del juego. "Lo que importa es clasificarte; son partidos incómodos, hay que felicitar a Vélez porque han firmado una actuación honrosa. No estamos acostumbrados a esta superficie [césped artificial], los jugadores han contado con un rodaje. Unos más que otros, ellos te dan indicios, de lo que pueden hacer. Se están examinando cada vez que pisas un terreno de juego", valoró sobre la victoria ante el Vélez (2-3). Incide que "lo importante es la actitud, hemos pasado la eliminatoria y ahora hay que pensar en el próximo partido".

Hace autocrítica en relación al juego mostrado en el primer acto -recibieron dos goles en la primera media hora-. "No estuvimos bien, recibimos dos goles. El primero con suma facilidad y el segundo es una desgracia. Son dos tantos con una excesiva sencillez. La segunda parte hemos estado más cerca de ganar que el rival". No quiso polemizar sobre la expulsión de Kirian Rodríguez. "Ya sabe que no puede jugar la próxima eliminatoria, ¡qué más da el resto!". Lamenta la lesión de Rafa Mujica. "Era un jugador que nos podría ayudar; considerábamos que podía ser protagonista en los próximos partidos, comenzando por el Sporting. Repito que es una desgracia; cada vez que un jugador se lesiona es una pérdida económica para la entidad". Recalca que no hay dudas del pase para la segunda parte -mañana conocerá al próximo rival de esta cita del KO-. "Hemos sido mejores, es lógico que pasemos. Cabe felicitar al rival, completaron un partido muy honroso (...) El cambio de Kirian nos dio mucho, comenzamos a llegar y tuvimos hasta cuatro ocasiones claras".

Bromeó sobre el percance que sufrió Ale García, que le iba retirar antes de marcar el 2-3 por unas molestias (84'). "Los goles no se pueden elegir, vienen cuando vienen (...) Ale había pedido el cambio antes del gol. Luego no vea cómo lo celebró, menuda carrera".