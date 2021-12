El primer bombazo de la UD para 2022: repatriar a Rober González

Unai Veiga, Maikel Mesa, el amor de Jefté por la UD y Rober González. Los nombres y coordenadas del mercado invernal para Las Palmas. El club amarillo tiene en su hoja de ruta conquistar la repatriación de Rober González, que solo ha computado ocho partidos y 224 minutos a las órdenes de Manuel Pellegrini en el Real Betis. Rol residual y una pasión ciega por Gran Canaria. El atacante emeritense ya logró ocho tantos en el curso pasado 2020-21 con José Mel Pérez, su gran valedor. Se convirtió en la gran revelación de la categoría de plata y ahora se convierte en objetivo número uno. Al hecho de convertirse en profesionales a Moleiro y Cardona -cambio de licencia-, así como asumir la marcha de Sergio Ruiz, hay que soltar lastre de manera urgente. Unai Veiga lidera la operación salida y el Amorebieta podría ser su destino en calidad de cedido. El segundo nombre de esa lista negra es Maikel Mesa, un activo de enorme impacto en el mercado.

Desde la entidad amarilla, no ocultan el esmero y la obsesión por el olfato, la habilidad y la picardía de Rober. "Es muy buena opción, pero no será fácil. Nada fácil", advierten desde los despachos, a dos semanas del inicio del mercado invernal de 2022 -hasta el 31 de enero-. Instalados en la sexta posición, la UD puede convertirse en el mejor local de la competición si bate mañana a la SD Eibar en el Gran Canaria (17.15 horas, Movistar #). Desde la web El Desmarque, en la jornada de ayer ya se recogía el 'enamoramiento' de Mel por Rober González. La dirección deportiva, encabezada por Luis Helguera, no ha perdido el rastro del internacional juvenil desde el pasado septiembre.