García Pimienta: "La receta es ser protagonistas, crear situaciones de peligro y estar acertados de cara a gol"

Ataque, ataque y más ataque. Es la receta de Xavi García Pimienta para el resurgir de la UD Las Palmas en su camino hacia el playoff. Lleva cuatro días al frente del equipo y al sexto, es decir, pasado mañana, se estrenará como entrenador amarillo en el partido frente a la Real Sociedad B (17.15 horas) en el Estadio de Gran Canaria. Ahí espera poder ver algo de lo que quiere en el equipo, del que sólo tiene palabras de elogio.

"Me ha sorprendido todo, la actitud. En ningún caso la calidad de los jugadores porque ya sabía que son de un perfil muy técnico. Por la predisposición y las ganas de coger los conceptos que hemos ido trabajando estamos muy contentos tanto el cuerpo técnico como yo", comentó a modo de valoración de sus primeros entrenamientos al mando del grupo.

A partir de ahí, insistió en varios mensajes. Uno de ellos, la garantía de que su UD será muy ofensiva. "La receta es intentar ser protagonistas, crear situaciones de peligro a favor y estar acertados de cara a gol. Si llevamos la iniciativa vamos a tener muchas más opciones de ganar", aseguró.

Sobre la parte más importante de esa trilogía, el gol, no se mostró preocupado, porque confía en que tarde o temprano llegará. "No es un tema de delanteros, es un tema de todo el equipo. El hecho de tener la posesión como tal, si no generamos las ocasiones de gol, no va a valer para nada. Si somos generosos a la hora de crear ocasiones, a la que nos salgan las cosas vamos a meter bastantes goles", garantizó.

El técnico barcelonés también reiteró varias veces la buena predisposición de todos los futbolistas. "El vestuario, increíble. También es cierto que cuando hay un cambio de entrenador todo el mundo parte de cero prácticamente".

En ese sentido, cuestionado por Rafa Mujica y Sadiku, dos que apenas tuvieron protagonismo con Pepe Mel, dijo: "Cambia todo para ellos dos y para el resto de la plantilla. Todo el mundo tiene que ponerse las pilas. El jugador que estaba jugando habitualmente tiene que partir de cero y los que estaban participando menos también tienen todas las opciones. Me parecen dos delanteros de muchísimo nivel y creo que la posición está más que cubierta".

En cuanto al mercado de fichajes, que termina el próximo lunes, no quiso revelar qué posiciones le gustaría reforzar. En cambio, se limitó a alabar a la plantilla actual. "Con Luis Helguera hablo a diario. Pueden pasar cosas. Estoy contentísimo con la plantilla que hay. Es amplia y no tenemos ninguna excusa si falta algún jugador. Eso no quiere decir que si sale alguna opción que realmente mejore lo que hay... Pero no es una cosa que me preocupe", señaló.

"Tenemos una plantilla muy amplia, de mucho nivel, con posiciones dobladas. Me tocará ser injusto porque sólo puedo poner a once, pero eso va a crear una competitividad en ellos que seguro que es buena", agregó en el mismo sentido.

García Pimienta se mostró igualmente reacio a adelantar sus intenciones de cara al choque ante el Sanse. "No voy a dar pistas. Yo creo en una manera de jugar y el planteamiento que haya dentro del partido puede ser de una manera o de otra. También es cierto que hay que adaptarse también a los jugadores. Estamos trabajando diferentes posibilidades durante la semana. No quiero que la gente crea que vamos a jugar siempre de la misma manera", comentó al respecto.

Sobre el duelo, añadió: "Espero un partido complicado. Los filiales son chicos que tienen un nivel excelente. La mayoría de estos jugadores dentro de nada estarán jugando en Primera División. Es un equipo capaz de los mejor y de lo peor. Son capaces de ganar a cualquiera. Tenemos que estar muy concentrados para no desconectarnos".

García Pimienta también se dirigió a la afición que conocerá el domingo. "Que venga al Estadio y anime al 100% a los jugadores. Con ellos en la grada somos mucho más fuertes. Los jugadores lo sienten, tienen esa pasión por que las cosas salgan bien en el partido y si ellos animan, que seguro que será así, todo va a ser mucho más fácil", valoró.