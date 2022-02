Tana reapareció ante los medios de comunicación y no dejó indeferente a nadie con sus declaraciones. El canterano amarillo, a punto de debutar en la Liga de Las Maldivas con el Maziya Sports and Recreation Club ante el Super United Sports (11.00 horas), pasó factura de su pasado como ex jugador de la UD.

Después de que el mediapunta saliera del club por la puerta de atrás e investigado por unos detectives para intentar justificar su despido, Tana se puso delante de los micrófonos de Canarias Radio y no tuvo reparos en hablar de su relación con la UD. «Sobre mi se hizo una montaña, pero los que lo saben, podía estar de fiesta con diez compañeros y solo se filtraba mi nombre», resaltó el jugador. En relación a las salidas nocturnas, Tana indicó que «seguramente el 98% de los futbolistas beben alcohol», afirmando incluso que: «más que yo, que no bebo cerveza porque no me gusta», para seguir con: «Mi alcohol es esporádico». Sobre su relación con el presidente de la UD, Miguel Ángel Ramírez, el atacante quiso dejar claro que no es «su niño mimado como se ha dicho», pues según sus palabras: «Nunca fui a su casa de La Milagrosa, ni a comer con él, ni a su despacho, donde me han dicho que tiene una cancha de baloncesto. Sus palabras hacia mí eran cariñosas solo cuando le interesaba. Después me dieron la patada». A punto de volver a calzarse las botas de nuevo, Tana desveló que su contrato en Maldivas lo firmó vía «Instagram», ya que está «cansado y aburrido» de los representantes.