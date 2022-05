Potencia, electricidad y uno de los iconos del resurgir de la UD Las Palmas. Nuke Mfulu -27 partidos de amarillo y que ha disputado nueve de los últimos diez de la secuencia gloriosa- solo tiene ojos para El Molinón. Elude pronunciarse del playoff y comprende la petición de La Mareona de bajar los brazos este domingo ante la UD Las Palmas para fastidiar al Real Oviedo. Cuestionado por un hipotético cruce con el CD Tenerife, lo etiqueta de "bonito". "Al final no me parece extraño las ganas de la afición del Gijón [de dejarse perder ante la UD para dejar al eterno rival fuera de la promoción]. Ellos tienen un rival histórico como el Oviedo, esta circunstancia se entiende. Pero estoy convencido de que el Sporting no se dejará nada, acabarán la temporada de la mejor manera posible. Entiendo la inquietud de la afición del Sporting, pero el Gijón lo dará todo para jugar un gran encuentro".

Sobre el impacto de Jonathan Viera en el juego y en la racha de diez jornadas sin sucumbir, Nuke Mfulu comparte la línea argumental de Xavi García Pimienta de que puede jugar en cualquier equipo de Primera. "Nada que añadir, todo el mundo habla mucho de él. Estamos orgullosos de tener un capitán con el equipo a sus espaldas; es un jugador demasiado importante para nosotros. Puede jugar en Primera, yo que he jugado en Primera, lo haría en cualquier equipo". No olvida la experiencia religiosa vivida el pasado sábado ante el Oviedo. La reconciliación con la afición y las 30.000 almas en el Gran Canaria fue "increíble". "Lo que se vivió el último partido fue una locura completa, desde la guagua hasta la celebración. Fue un momento único, son los que quieres disfrutar como jugador. El mejor ambiente que he vivido en mi carrera". Se siente querido y respetado, tras pasar por el calvario de las lesiones -al inicio del año-. "Estoy contento con lo que estoy haciendo, tuve un momento duro en enero-febrero. Carecía de las mejores sensaciones. Ahora estoy mejor; tengo que agradecer a la afición ese cariño recibido en cada partido. Y eso te hace ofrecer y poder estar al máximo. No son situaciones normales y estoy muy orgulloso de eso". Comparativa con el ascenso en el Martínez Valero Nuke Mfulu apaga la calculadora. Tampoco mira al playoff. Ganar y esperar. "Vamos a jugar en Gijón con la intención de ganar, cada vez que salimos al campo es para sacar una victoria. El empate es suficiente pero vamos a jugar el partido de forma profesional para sumar los tres puntos". Sobre la comparativa con el ascenso a Primera con el Elche, equipara los escenarios pero a nivel emotivo se queda con la remontada de amarillo. "Es un poco parecido (...) Los escenarios se parecen pero al final no es lo mismo. A todos los niveles hay diferencias, en el plano deportivo, no lo vivo igual. Las cosas no se viven de la misma manera, aunque los escenarios sí se parecen". En el caso de certificar el billete para el playoff, Girona, Tenerife, Valladolid...Todos los rivales son peligrosos. "Todavía no pensamos en el playoff, queda un partido y un punto. Lo vamos a dar todo para conquistar al menos el punto que nos hace falta. Quedan entrenamientos de preparación y partidos para meternos y clasificarnos (...) ¿Tenerife? A este nivel hay que jugar contra todos y estar preparado. El Tenerife estará en playoff y es un rival como otro. Seguro que sería bonito jugar un derbi en la promoción, pero al final es un rival como otro cualquiera". Visualiza una última jornada "abierta" ante un equipo de marcado acento "ofensivo" detalla del Sporting. Aplaude la predisposición y el talento de los más jóvenes de la caseta -de Moleiro a Cardona- "Son muy maduros para la edad que tienen; son muy grandes. Puedes entender perfectamente el fútbol con ellos, no tengo dificultad alguna. Es alentador poder compartir esta experiencia con ellos. Son jóvenes maravillosos".