Viera, un artista amenazado. Frenar al genio de La Feria cueste lo que cueste. El capitán y mediapunta de la UD Las Palmas ha recibido 82 faltas en sus 31 partidos de esta edición liguera (2.592 minutos). Es derribado o frenado de forma ilegal en una ocasión cada 31,6 minutos. Una estadística que vale de advertencia para la promoción.

Mañana (19.00 horas y televisado por Movistar LaLiga), el ‘21’ busca El Molinón certificar de forma matemática la clasificación para la fase de ascenso en la 42ª y última jornada. A las puertas del playoff, explota el debate. ¿Cómo se protege al artista? El considerado mejor futbolista de la categoría es el cuarto que más infracciones recibe (82), solo por detrás del colombiano del Zaragoza y ex de la UD Juanjo Narváez (103), el sportinguista Fran Villalba (86) y el lateral del Girona Arnau Martínez (84). Cabe reseñar que la formación de Abelardo Fernández no se juega nada tras lograr en Fuenlabrada la salvación de forma matemática. Por encima de la dignidad sportinguista, la victoria rojiblanca favorecería al Real Oviedo -que recibe al Ibiza en el Tartiere en una tarde de transistores- y las suspicacias son kilométricas.

Con trece tantos en su expediente -la mejor marca de amarillo en una sola temporada y a uno de su récord con el Beijing en la Superliga de China-, el atacante de 32 años está apercibido de sanción. Si ve una amarilla ante el Sporting causa baja en la ida de las semifinales del playoff. En caso contrario, pasaría ‘limpio’ a las semifinales. Su caso es idéntico al de Eric Curbelo o Maikel Mesa. Saúl Coco y Jesé Rodríguez también están amenazados pero causan baja por lesión para El Molinón. Por lo tanto, afrontarán el playoff sin amonestación alguna.

La formación de Xavi García Pimienta precisa de un solo punto para rubricar de forma matemática el pasaporte a la ruleta rusa de la gloria. En rueda de prensa, el estratega barcelonés hizo mención al pánico que crece en el club amarillo ante el caudal infinito de faltas recibidas (671 en 41 jornadas).

El cuadro grancanario es el que más irregularidades recibe, muy por encima del Cartagena (610), Valladolid (593), Leganés (569), Girona (561), Málaga (560), Mirandés (547), Alcorcón (543), Fuenlabrada (542) y Zaragoza (523).

Eibar (468) y Almería (489), que lideran la clasificación de Segunda, figuran en la cola de la relación de faltas en contra. Sales airosos de la quema atómica. Pimienta advierte del peligro de «lesión».

«En el tema de Jony, cuando tienes a un jugador con este talento, que entiende el juego de esa manera, tan determinante, pues los equipos no tienen otra forma que pararlo haciéndole faltas. Sí que me gustaría que a este tipo de jugadores se les protegiese. No más que al resto, pero sí que tengan una protección porque muchas veces las faltas no son los típicos agarrones, que con eso no pasada nada, sino que otras son patadas que pueden llevar a una lesión», puntualizó el preparador barcelonés sobre el ‘21’, que busca su sexto tanto consecutivo en seis jornadas. Algo sin precedentes en sus trece años de carrera deportiva.

El impacto de JV-21 con sus trece tantos ha sido capital en la conquista de 27 de los 67 puntos que cuenta la formación de Pimienta en su zurrón (un 40,29%). «Espero que con un futbolista con esa facilidad de decidir partidos (...) No digo que no se le pueda tocar, pero sí que se vaya con cuidado. Tenemos la gran suerte de tenerlo aquí, que entiende el juego de una manera diferente y todos estamos alrededor de él para ayudarle a que dé su mejor versión. Y Viera nos está ayudando de forma importante a lograr los objetivos».

Cerebro Roque Mesa

Junto al Mesías,los jugadores de la UD Las Palmas que figuran en la tabla de los mimbres con más faltas recibidas son Sergi Cardona (63) -puesto decimocuarto-, Kirian Rodríguez (59) -puesto 16º- y así como los Álvaro Lemos (41 faltas recibidas), Nuke Mfulu (40), Alberto Moleiro (31) o Rober González (26). Como nota curiosa, Roque Mesa (Real Valladolid) es el segundo jugador grancanario que más ha sido frenado de forma ilegal. Figura en la quinta posición de la relación de la adrenalina -en el margen superior de la página- con 81 faltas recibidas.

A 90 minutos del cierre liguero, pendientes de la conquista de un punto para obrar el milagro, desde la dirección deportiva cunde la preocupación. «Hay que frenar esto». La UD recibe de media 16,3 faltas por duelo. Y llega la hora de la verdad. Paseo en El Molinón, si se cumplen las previsiones, y ‘semis’ de alta intensidad. Viera se fracturó un dedo del pie ante el Tenerife por un pisotón. Todos los detalles cuentan. Atentos a las faltas.