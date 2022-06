Ramírez: "Hemos firmado números de ascenso directo, pero bueno ha sido una temporada bastante dura y no ha dado con los 70 puntos. Estamos contentos con la imagen mostrada, y no sabemos por qué con ese botín no nos dio. Nos faltaron esos cuatro partidos ante rivales inferiores y con esos cuatro partidos nos podíamos haber metido en ascenso directo. Estamos satisfechos con los 70 puntos pero hacemos autrocrítica y no podemos conformarnos ni quedarnos orgullosos. Hay que tomar decisiones y el 85% de la plantilla titular va a continuar pero hay un 15% que debemos mejorar. Tener más competitividad. Nunca habíamos ganado en Alcorcón por ejemplo, y se la logrado. Es el único en la historia del playoff que se ha metido de esta forma y con una secuencia de resultados. Debemos mejorar la plantilla. Generamos valor de muchos jugadores, activos como Coco, Moleiro o Sergi Cardona. Se consolidaron en la categoría y elevaron el valor. Las alineaciones siempre estuvieron plagados de jugadores canarios y es muy importante seguir profundizando y analizando en la materia de cantera. Somos un referente a nivel nacional y no existe ni un solo equipo que haga lo que hacemos nosotros. No existe un equipo en Segunda como la UD. Cuando hablo de canteranos, me refiero también a Valles y el resto de jugadores que llegan del vivero, de nuestra factoría del Anexo".