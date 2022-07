Marc Cardona: "Me convenció la llamada de Pimienta"

Un fichaje de Xavi García Pimienta. Quedará como el primero de la UD Las Palmas -el segundo es Sidnei- de cara a la temporada 2022-23. Es el delantero que habrá de acercarse a los 15 goles que dejan entre Jesé (11), Armando Sadiku (4) y Rafa Mujica (1). Pasó el reconocimiento médico por la mañana y por la tarde fue presentado como nuevo jugador amarillo para las dos próximas temporadas tras obtener la carta de libertas del CA Osasuna, club del que procede. Lo dejó bien claro.

"Lo que me convenció fue la llamada del míster, de Pimi, que le conozco de cuando estaba en la cantera del Barça. Su estilo de juego es el que yo he aprendido desde el principio, y que te llame un entrenador y te transmita toda la confianza del mundo... Esa fue la razón principal de venir aquí", confesó el atacante de Lérida, que cumplirá 27 años un día después de firmar su contrato con la UD. "A finales de mayo hablé con mi repre -representante- y me dijo que Osasuna no contaba conmigo. Obviamente yo también quería salir e ir a un sitio donde apostaran por mí. Mi repre se puso en contacto con Pimi y me llamó él. Me dijo que contaba conmigo, que me conocía del Barça B y que encajaba perfecto en el esquema de juego", añadió en el mismo sentido.

Se trata, por tanto, del primer fichaje de un entrenador en mucho tiempo en la UD, aunque Luis Helguera, el director deportivo, avaló su llegada, que se produce sin que la entidad amarilla pague un sólo euro por ahora a Osasuna, si bien deberá abonar una serie de cantidades en función de unas variables por objetivos personales y colectivos, como en un eventual ascenso a Primera. Pero de momento cumple con la premisa de coste cero que aplica el club desde que fracasara en su intento de regresar a Primera por la vía rápida en el curso 2018-19.

Seguro, sentado frente a una tableta en la sala de prensa de Barranco Seco, todavía vacía de medios de comunicación, Cardona ahondó en su charla con Xavi García Pimienta, en la que, según él, no salió la palabra gol. "En los últimos años no he tenido cifras goleadoras muy buenas, pero es algo que no me obsesiona a la hora de jugar. Vengo para ayudar, y si puede ser en forma de goles, que es de lo que viven los delanteros, mucho mejor", comentó. ¿Ponerse una cifra como objetivo? Mejor no.

Porque desde que marcara siete goles en aquel Barça B de Segunda División en la temporada 2017-18, sólo ha sumado ocho en cuatro cursos: tres con el Eibar (2018-19), uno con el Osasuna (2019-20), dos con el Mallorca (2020-21) y dos con el Go Ahead Eagles de Países Bajos (2021-22). Su carrera, por tanto, se estancó desde que accedió a la máxima categoría. "Ha si un poco de todo, no creo que haya una razón exacta. El último año en Holanda tenía la confianza del entrenador pero me costó marcar gol. Otros años estaba a buen nivel y la confianza del entrenador no fue la suficiente. Y también me atribuyo algo de culpa seguramente. Hay un poco de todo, pero no voy a estar torturándome con el pasado", reflexionó.

Ahora regresa a la Segunda División con la meta de relanzarse. "Me marco el objetivo de dar el 100% en todos los partidos del año y en los entrenamientos, ser buen compañero e intentar ayudar a todo el mundo. Trabajo no va a faltar y ojalá pueda ayudar con goles, asistencias o lo que sea al juego del equipo". Paso a paso. Por lo pronto buscará hacerse con el puesto que, de momento, sólo ocupa él. Lo hará a partir del lunes que viene, justo cuando la UD Las Palmas 2021-22 eche a andar con el inicio de la pretemporada.

Mi posición natural es la del número nueve. Toda mi vida he jugado ahí, aunque soy versátil y puedo jugar en todas las posiciones de arriba. Me gusta tener el balón, venir a recibir, desmarcarme, jugar a un toque...". Y tiene bien claro lo que el entrenador le exigirá. "Me va a pedir presión alta, presión tras pérdida, asociarme con los compañeros, desmarcarme... Conozco al míster y él a mí". Una sentencia reveladora: la doble referencia a su capacidad para desmarcarse coincide con la "profundidad" a la que Luis Helguera aludió segundos antes de presentar al nuevo refuerzo amarillo. La idea, básica: menos toques horizontales y más verticalidad.

En unos días comenzará a compartir vestuario con sus nuevos compañeros. "Conozco bien a Jonathan Viera y los pesos pesados del vestuario. Son jugadores a los que les gusta tener el balón, combinar, dar pases al espacio, muy tácticos y que encajan muy bien en el perfil del entrenador".

Marc Cardona ya sabe lo que es subir a Primera. Lo hizo con el Mallorca en la temporada 2018-19 y ve "algo de paralelismo" en aquel equipo de Vicente Moreno con este de García Pimienta, sobre todo "en la forma de jugar". En cualquier caso, la obra con la UD Las Palmas es nueva. Con el mismo objetivo, pero a su manera. Y con el catalán como delantero estrella.