Los amarillos en la boda del siglo. Voladores, globos, botellas de champán Dom Pérignon, ceremonia en el Perchel Beach Club y un casamiento que se ha convertido en un acontecimiento social. El 'sí quiero' del delantero Jesé Rodríguez, alta galáctica del Ankaragücü de la Superliga de Turquía, que fue recibido ayer por un centenar de fieles en el aeropuerto de Ankara, ha batido todo los récords de visitas en las diferentes webs de información general, deportiva y de prensa del corazón. Jey-M montó un fiestón en el hotel Lopesan Baobab Resort el pasado sábado y ya ultima su puesta a punto con el conjunto turco. Firmó once goles y seis tantos con la UD y sus declaraciones, con un tono crítico, sobre la labor de Pimienta tras la eliminación ante el Tenerife le pasaron factura. Le dejaron fuera de combate para la caseta. En la boda, el delegado del club amarillo, Rubén Fontes, se hizo viral con un discurso en el que hacía mención a su palmarés deportivo. ¿Pero quiénes fueron del club amarillo? ¿Quiénes no acudieron?

En la sección LOC de El Mundo se hace mención a la oratoria de Fontes, que pasó por el quirófano el pasado lunes. 'Momentazo en la boda de Jesé: enumeran sus títulos deportivos antes del sí, quiero con Aurah Ruiz'. La ceremonia del verano fue televisada por el canal de streaming MTMAD y contó con la presencia de Luis Helguera, director deportivo de la UD Las Palmas, así como personal médico del club isleño y utilleros. El presidente de la entidad amarilla Miguel Ángel Ramírez estaba invitado pero no acudió. En relación a la presencia del capitán Jonathan Viera Ramos, no recibió la invitación. Tampoco García Pimienta, como era evidente.

La boda cuenta con un vídeo que es una oda al lujo y el despilfarro. Filosofía Gucci. El propio Jesé le regaló un vehículo de alta gama a su mujer. De la fractura con la caseta de la UD y al inicio de una nueva vida. Ídolo en Turquía y un viejo recuerdo en Gran Canaria. La dirección deportiva de Las Palmas ya oficializó ayer la incorporación de Marc Cardona, que habló de la meta de superar los once tantos de Jesé. "No me obsesiona el gol".