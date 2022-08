Una pastilla contra el delirio. Del 'veo mucha fiesta aquí' al 'veo mucha euforia aquí'. El capitán de la UD Las Palmas Jonathan Viera Ramos receta mesura a tres días del estreno liguero ante el Zaragoza en el Gran Canaria (22.00 horas, Movistar LaLiga). "El mensaje en gran parte de la pasada temporada fue erróneo. No es oportuno hablar de lo que pasará en abril o mayo [en relación a las aspiraciones de ascenso]. Queda un mundo. El único objetivo y reto válido es ganar al Zaragoza, luego veremos. Partido a partido. Paso a paso. El entorno y la gente pueden pensar lo que quieran, de puertas hacia afuera no sé. Pero aquí solo pensamos en el Zaragoza. Quedamos cuartos en la pasada Liga y las expectativas son altas, pero la idea del vestuario es otra: partido a partido".

Además, en relación a la valoración del presidente Miguel Ángel Ramírez, 'de que tenemos al jugador más caro de la categoría', restó importancia al dato. "Pues no sé si soy el jugador más caro de Segunda. Desconozco todos los contratos de Segunda. Ya lo he comentado, no juego bajo presión. Si lo sintiese así, me iré a mi casa. Estoy para poner mi granito de arena y ayudar en todo lo que pueda".

Sandro, el debate del '9', Moleiro y la evolución de García Pimienta. Viera estuvo hermético sobre el interés por el delantero del Huesca Sandro Ramírez. "Está en su equipo, es canario y le deseo lo mejor...Si tiene que venir; vendrá y si no, viene otro. Es ley de fútbol". Sobre si le gustaría tenerlo de amarillo, estira su arista enigmática: "Me gusta que vengan los buenos".

Sobre si ficharía a un delantero, salió en defensa del potencial de Marc Cardona y Ale García. "El debate está en el exterior. Está fuera. Tenemos dos nueves o eso creo yo. Está Marc Cardona y Ale García, que llega de hacer una muy buena pretemporada. Vamos a salir a competir con los que veintipico que somos. Tenemos a los chavales de la cantera y los fichajes, con eso vamos a ir a muerte. Y el que venga, se tendrá que ganar el puesto".

La sociedad del caviar

En relación a la sociedad con Alberto Moleiro, le pide que tire más a puerta. "Es una sociedad muy buena. Cada vez entiende el fútbol mucho mejor, llegará hasta donde se proponga. Es muy bueno y va a durar poquito en Las Palmas. Sí, le meto caña para que mete más goles, así vale unos millones más". Aplaude la energía del técnico Pimienta en apostar por la gente joven. "Es una persona espectacular, ojalá se quede mucho tiempo con nosotros. Entiende el fútbol de una manera idónea para la idiosincrasia de este club".

El '21' reclama paciencia sobre la evolución de Víctor Machín Vitolo. "Está bien, está en la dinámica. Tuvo unas molestias; hay que darle tiempo. Estuvo mucho tiempo parado [disputó su último partido el pasado enero con el Getafe].