Xavi García Pimienta no quiere euforias. Entre otras cosas porque considera que su equipo, pese a que suma ya tres jornadas como líder de LaLiga SmartBank y saca ya cinco puntos al tercer clasificado –el Burgos, al que recibe dentro de dos jornadas– debe mejorar ciertos aspectos para conseguir el objetivo del ascenso.

«Estamos cerca de lo que tiene que hacer un equipo para hacer algo importante. Hoy –por ayer– era un partido exigente ante un muy buen rival. Este es el camino», comentó el entrenador al término del encuentro.

«Vamos a disfrutar de la victoria, porque cuesta mucho. Hay que mantener los pies en el suelo siendo realistas. Queda un mundo. Tenemos una identidad y con ella estaremos más cerca del objetivo», añadió el barcelonés en el mismo sentido.

Cuestionado por el balance del choque que la UD ganó en el minuto 92 gracias a un gol de Jonathan Viera, valoró: «Hemos hecho un muy buen partido. El equipo ha sido muy generoso. No recuerdo ocasiones del Cartagena, ni con 11 –Pablo Vázquez fue expulsado en el minuto 43 por doble amarilla–. Hemos estado muy metidos en el partido. Nos ha costado generar ocasiones. En este tipo de partidos la precipitación hace que no juegues tan bien, pero hemos tenido paciencia y ritmo. No nos hemos desordenado, pero estoy muy contento».

«Nuestro juego ha hecho que el Cartagena se echase atrás. Con 10 no tenían otra opción. Hemos tenido paciencia para atacar y hemos estado ordenados. Ha sido un partido muy completo», agregó.

García Pimienta también se refirió a Víctor Machín Vitolo, que entró en el minuto 70 y participó en el gol con su pase a Benito que luego acabó en el capitán. «Todos los cambios han estado muy bien. Necesitábamos algo de refresco. Está dando pasos. Hoy –por ayer– ha sido decisivo», aseguró.

Sobre Pejiño, titular ayer, señaló: «Tenía intuición de que lo iba a hacer muy bien. La inactividad ha hecho que a los 60 minutos tuviera un problema».