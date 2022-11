Los dos zarpazos seguidos al corazón de la UD con los que ha perdido el liderato de LaLiga SmartBank al caer frente al Huesca y el Burgos de forma consecutiva, duelen, pero no amedrentan a la confianza del equipo amarillo para seguir en la sintonía positiva que ha conseguido trasladar García Pimienta a su plantel en la presente temporada. A pesar del doble traspiés, Mfulu, que salió hoy a la palestra para dar la cara ante la adversidad, desecha totalmente la idea de que a Las Palmas le hayan cogido el truco. "No creo que los rivales sepan la fórmula para ganarnos, no vamos a perder ahora todos los partidos", contestó el segundo capitán a modo de previa del choque del domingo ante el Eibar en casa (17.30 horas, LaLiga SmartBank TV).

A pesar de las posibles dudas que se arrojen sobre el planteamiento que abriga la filosofía de juego de García Pimienta, en la que la posesión es un dogma inamovible para el técnico y sus jugadores, el mediocentro franco-congoleño apuesta por "seguir siendo protagonistas con el balón". Nada va a cambiar en este sello característico de la UD por mucho que lleguen las adversidades en forma de resultado, aunque eso sí, Nuke apunta a que "hay que tener más velocidad y buscar otras soluciones para el gol". En este sentido, el pivote abrió las ventanas para airear los problemas con las porterías rivales que tiene Las Palmas. Con tan solo tres goles en los últimos seis partidos disputados, ante el Lugo, Ponferradina y Cartagena (no marcó frente al Ibiza 0-0, y en la doble derrota por 1-0 ante el Huesca y 0-2 con el Burgos), Mfulu no cree que exista "un problema de ansiedad" entre sus compañeros. "Hemos tenido muchas ocasiones de gol, pero nos ha faltado precisión", matizó el mediocentro sobre las sensaciones que tienen sobre el trabajo desplegado sobre los terrenos de juego. Y es que Las Palmas ha tenido un 85% de posesión contra el Huesca y un 78% frente al Burgos, con un total de 17 y 18 remates respectivamente, sinónimo de dominio total sobre los dos rivales con los que ha hincado la rodilla al suelo. A pesar de no poder fructificar ese control del balón en victorias, Nuke no se baja del barco: Seremos fieles a lo que hacemos siempre y además tendremos que corregir los errores de los partidos anteriores", refrendó el francés. Sobre la cuestión de que la UD sea el equipo que más córners lanza de la categoría, con un total de 93 hasta la fecha (ante el Huesca fueron 16 y contra el Burgos 11), y todavía no haya sabido materializarlos en al menos un gol, el mediocentro aceptó que es una de las cuestiones que trabajan en los entrenamientos. Pimienta ya admitió que es una asignatura pendiente de su equipo y su ancla en el terreno de juego le recoge el guante y admite que "los datos hablan por sí solos", y que por tanto deben "seguir trabajando para generar más peligro" en las jugadas a balón parado. No desvela cuándo renovará Cuestionado Nuke sobre donde se sitúa el listón de partidos que debe jugar con la camiseta amarilla para que su contrato de dos años se renueve, el jugador no quiso desvelar el número exacto y se remitió a las condiciones que se trasladaron la pasada temporada cuando firmó con la UD por dos temporadas, y que por tanto hacen que su vínculo laboral expire el 30 de junio del año que viene. "Cuando firmé aquí Luis Helguera dijo que había una opción de renovación por partidos jugados esta temporada y no ha cambiado nada de eso", se limitó a contestar. Asimismo, al respecto de su condición de titular prácticamente indiscutible si se encuentra en condiciones físicas óptimas después de haber jugado 1.078 minutos en 13 partidos y ser el segundo jugador de campo con mayor presencia en el césped tras Eric Curbelo (1.110'), Mfulu admite "sentirse bien" de salud actualmente, aunque eso sí, quitó hierro a tal condición de ser una pieza fundamental para Pimienta. "Soy uno más y todos en el vestuario somos importantes", espetó en un alarde de hacer piña dentro del plantel como segundo capitán, más allá de que los números dejen claro su estatus. En cuanto a la sensación que tuvo en el encuentro frente al Burgos, después de que Pimienta dispusiera de un sistema táctico en el que la UD se dibujaba con tres centrales en fase de ataque y por tanto liberándole a él de la responsabilidad de incrustarse entre la pareja de defensas como de costumbre, el franco-congoleño expresó que "según el rival" su "posición" puede variar "un poquito más alto" dado que se encierran a esperar a la oleada amarilla y "poder mover los bloques defensivos" de los contrarios. Acorde a esta simbiosis que puede ejercer Mfulu, y teniendo en cuenta que al Eibar el domingo, el mediocentro sí que admitió que tiene que "estar atento a las pérdidas" porque el conjunto armero tiene "muchos jugadores de calidad arriba", tales como Stoichkov, Jon Bautista, o en especial en la zona de la mediapunta con Matheus Pereira o Ager Aketxe como los ejemplos por los que fue preguntado sobre si eran los hombres a marcar específicamente.