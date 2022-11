Entre los vestuarios de la UD Las Palmas y el CD Teruel planea una duda existencial en referencia a la Copa del Rey y no es otra que la del grado de implicación que deben imprimir sus jugadores en un torneo en el que puede alargar la carga física de la temporada y de alguna manera entorpecer en la concentración hacia el objetivo de ambos clubes: ascender de categoría. Sin embargo, García Pimienta ya dejó claro que no va a tirar la Copa en su primera visita a la España vaciada.

Arranca la Copa esta tarde para la UD en el Estadio Municipal de Pinilla (15.30 horas, Televisión Canaria) ante un Teruel que comanda la clasificación del Grupo III de la Segunda División RFEF y que, tal y como ha confirmado su entrenador, hará rotaciones en este partido de fin de semana para conjugar a los jugadores que menos minutos de competición acumulan con los que quieren brillar en este tipo de partidos ante rivales de mayor categoría.

Una filosofía que García Pimienta también va a emplear, con el matiz de que si bien jugarán en Pinilla hombres como Álex Domínguez o Joel del Pino, inéditos hasta el momento en LaLiga SmartBank, tampoco tirará por la borda la Copa el técnico amarillo y apostará por un once competitivo con el que pasar de ronda, tal y como confirmó en la previa del encuentro: «Ojalá juguemos la eliminatoria de diciembre, la de enero y así sucesivamente».

En ese política de descanso y rotaciones, la lista de convocados excluyó a Jonathan Viera, Nuke Mfulu y Álvaro Valles, como el santo grial de los indiscutibles de esta UD; mientras que Vitolo, Benito, Coco, Marc Cardona y Florin Andone no superaron sus molestias físicas para poder estar presentes en Aragón. Además de la ya conocida baja de Marvin Park, a quien le restan dos semanas más de recuperación.

Así pues, con las ausencias de Marc y Andone en la delantera, Pimienta ha tenido que optar por incluir a Sandro en la convocatoria para disponer de un hombre de peligro en ataque y a su vez, utilizar al 9 ante el Teruel si considera que debe darle la titularidad para abrirle la puerta de la confianza en caso de que vea portería ante un rival de menor calado. Ramírez suma un tanto en toda la temporada y un día de reconciliación con el gol en Pinilla le vendría como anillo con estrella al dedo.

A priori, y tomando las palabras del míster en la previa: "Hay jugadores que están entrenando bien y no han podido tener la presencia que merecen", hombres como Enrique Clemente, Álvaro Lemos, Fabio o Pejiño parecen tener su presencia asegurada en Pinilla esta tarde para cubrir el expediente con garantías y que se acreciente su seguridad competitiva.

Teniendo en cuenta que Pimienta también convocó a los canteranos Ale García, Julen Pérez, Joaquín, Álvaro Santana y Saliou; el once de la UD para medirse al Teruel podría estar formado por: Álex Domínguez; Lemos, Sidnei, Enrique Clemente, Joel del Pino; Fabio, Julen, Moleiro; Pejiño, Óscar Clemente y Sandro Ramírez. Un plantel de relumbrón para medirse a un rival confeccionado con un presupuesto de 600.000 euros.

El ‘Frente Mudéjar’ quiere que «cante la gallina»

El ambiente en Teruel es de auténtica fiesta. Por tercer año consecutivo el cuadro de lo que se conoce como la España Vaciada va a recibir a un equipo de Segunda División Primero fue el Rayo Vallecano, que esa temporada subió a Primera; y en la pasada, el verdugo fue el Alcorcón. «A la tercera va la vencida, nuestra afición se lo merece», comentan en el vestuario turolense a través de su capitán Edu Cabetas, en una entrevista con el medio aragonés La Grada. Los encargados de movilizar el cotarro en el feudo rojillo, la peña Frente Mudéjar afirma que el cartel de no hay entradas está a punto de colgarse. No quieren fallar al jolgorio y ya preparan «algo gordo». «Vamos a ver si canta la gallina», dicen desde la peña sin llegar a desvelar el acto que tienen previsto desde las butacas de Pinilla, que se esperan teñidas de rojo y con las 2.700 personas de aforo a rebosar. Tal es la expectación en Teruel con la primera eliminatoria que el club ha puesto a la venta una camiseta edición especial para la Copa que se puede adquirir en las tiendas oficiales por un precio de 55 euros. Además, el momento más esperado llegará con el sorteo de un jamón. Teruel existe.