Xavi García Pimienta se quiere quedar. No lo puede decir más claro. El técnico de la UD Las Palmas trasladó su expreso deseo de ampliar su vínculo contractual con el club amarillo y matizó que lo que venga en este mercado debe elevar "de forma notable" el nivel actual del plantel. "Me encantaría estar aquí, la UD Las Palmas es la horma de mi zapato. Si tengo algún día que irme a otro club, que tendrá que pasar...Pues seguramente me tendré que amoldar mucho más a ese club, a ese perfil, a esa identidad, a ese nivel de los jugadores [del club destinatario]. Todo ha sido muy fácil desde mi llegada a Gran Canaria y este año se ha hecho muy corto. La dinámica del equipo es muy buena y veremos qué sucede. También me tiene que querer la UD, pero estoy con mi familia en esta Isla y muy cómodo", determinó sobre el culebrón de su contrato, que se extingue el 30 de junio.

En relación al mercado de altas, que se cierra el martes a las 23.00 horas, manifiesta que para ocupar la ficha de Benito Ramírez, que pasará por el quirófano, la incorporación debe elevar de forma considerable "el nivel actual". Más allá de la intención de atar a un delantero, deja abierta la posibilidad a reforzarse con un lateral zurdo. "Lo he repetido, estamos en mercado y todo puede pasar. Debemos estar listos a todas las opciones. No saldrá nadie, en principio y salvo que llegue una oferta considerable. Pero no se contempla (...) Sobre los fichajes, debe hacernos mejores". Lanza la advertencia de "si cumple con los requisitos" de potenciar el nivel del grupo, un discurso muy alejado al mostrado horas antes de anunciarse el fichaje de Kaptoum. Marvin Park, un bólido 'titularísimo' Estuvo cariñoso con Vitolo y le regaló una tonelada de elogios al lateral Marvin Park. "Es un escándalo, titularísimo. Está listo para jugar", resaltó del exjugador del Real Madrid. Sobre el extremo grancanario, reitera que "está en su casa, con los suyos y solo desea volver a jugar y ser feliz". Recalca la importancia de tumbar a la SD Huesca de Ziganda y estirar la dinámica de éxitos. "Siempre es importante ganar, me quedo con lo que se vivió después del partido ante el CD Mirandés, con esa comunión. Se están haciendo muy bien las cosas, ahora debemos afrontarlo con el mismo grado de exigencia y madurez. Ganar o ganar, no queda otra que acostumbrarse a ganar para seguir luchando por el objetivo". Sobre la operación de la espalda de Benito Ramírez, confiesa que es otro inconveniente que deben afrontar sin pretextos. "Todo comenzó tras el partido ante el Burgos; al día siguiente el jugador afrontó un entreno de recuperación. Se salió del grupo porque sintió molestias en el 'isquio'; desde ese minuto, todo se fue complicando. Esta circunstancia provocó que estuviese casi tres meses parado. Las molestias le impedían jugar...No quedaba otra. Lo único que le deseamos es que se recupere lo antes posible".