Acordada la duración del nuevo contrato de Nuke Mfulu con la UD Las Palmas

Nuke Mfulu cayó de pie en la UD Las Palmas. Llegó en el verano de 2021 con un contrato de dos temporadas ampliable a una tercera si en la segunda, la actual, jugaba un mínimo de partidos, algo que ya ha hecho, pero su rendimiento e importancia en el vestuario ha sido tal que el club, sabedor también de las ganas del jugador de quedarse, ha querido retenerlo por más tiempo. En concreto, hasta 2026; un nuevo contrato que ya está pactado y que, en el caso de que las dos partes lo cumplan, tendría al franco-congoleño durante tres temporadas más en el equipo amarillo.

El pacto ya lo había anunciado el presidente Miguel Ángel Ramírez el pasado 19 de diciembre justo después de la junta general de accionistas y antes de la comida de Navidad, aunque no especificó la duración del nuevo vínculo. El mediocentro, por su parte, también había avanzado en una de sus comparecencias a finales de noviembre que calculaba que en enero quedaría sellada su continuidad en el club, esa que nunca peligró porque es un fijo en los planes de Xavi García Pimienta y la cláusula por encuentros iba a ser efectiva tarde o temprano.

La tardanza en la oficialidad de la renovación de Mfulu tiene que ver en parte con las negociaciones que han mantenido ambos actores en los últimos tiempos para ampliar el número de años de contrato, cuestión ya cerrada a falta del comunicado de la UD.

El centrocampista amarillo se encuentra lesionado en estos momentos y en principio tampoco participará el próximo sábado (20.00 horas) frente a la SD Huesca en el Estadio de Gran Canaria, aunque sí podría entrar en la convocatoria siempre y cuando evolucione favorablemente en los entrenamientos que comenzarán mañana tras la segunda jornada consecutiva de descanso hoy.

El mediocentro, lesionado, y al que se le espera en Burgos, es valorado dentro y fuera del campo

La UD prefirió tapar la lesión del jugador y por eso no publicó ningún parte médico. También García Pimienta creó la confusión –como suele hacer con los futbolistas lesionados para, se supone, despistar a los rivales– en la previa del choque, cuando aseguró que debía esperar al último entrenamiento para saber si estaría disponible o no; la realidad, en cualquier caso, era que Mfulu no estaba listo. De hecho, no lo está desde hace ya varias semanas, desde principios de año, por culpa de una pequeña rotura muscular que le hubiera impedido participar frente al Racing aun si no hubiera estado sancionado.

En cualquier caso, Mfulu ha sido un fijo en la UD desde que llegó la temporada pasada, tanto con Pepe Mel como con García Pimienta. Al equipo le faltaba desde hacía años un mediocentro titular de garantías para complementar el talento ofensivo. Con esa idea Luis Helguera le fichó después de que el jugador quedara libre tras militar en el Elche CF, con el que había jugado en Primera División en la campaña 2020-21 –20 encuentros– y ascendido en la anterior –22 choques–.

En cuanto Nuke estuvo disponible, porque llegó en los últimos días del mercado estival, Mel le consideró titular indiscutible. Debutó el mismo día que Jonathan Viera, frente al Ibiza en la quinta jornada, y no salió del equipo hasta que una rotura muscular grave le tuvo fuera un par de meses. El equipo lo acusó: sin él, perdió cuatro partidos, empató dos y ganó dos. Con la llegada del catalán no perdió su estatus; sólo fue suplente en un partido y el motivo, unas molestias en la rodilla.

Fabio, garantía

En la presente temporada el mediocentro descansó en Santander y en Lugo –jugó un cuarto de hora– y se perdió la cita de Gijón por sanción. Y no ha vuelto a participar desde que fuera expulsado en Villarreal en el último encuentro del años pasado y de la primera vuelta. En su ausencia, Fabio siempre ha cumplido con creces con la tarea de aportar equilibrio al cubrir la espalda de los atacantes, robar y sacar el balón con criterio y pocos toques. Así, este curso las bajas de Mfulu se han notado menos.

Pero García Pimienta le espera para devolverle la titularidad en cuanto vuelva a estar en condiciones de competir al máximo nivel. El club, de su lado, ya tiene garantizada la continuidad del franco-congoleño por más tiempo del pactado inicialmente, una elección originada también por la importancia del futbolista en el vestuario. De hecho, fue elegido como segundo capitán tras llevar un sólo año en la plantilla.

Nuke Mfulu, hasta 2026. Tras la renovación de Loiodice hasta 2025, la UD mira al futuro con dos de los pilares del equipo titular actual como protagonistas.