"¿Nos ayudan a localizar a Cayetana?" es la pregunta que ha lanzado la UD Las Palmas en el perfil de su cuenta oficial en X, antes Twitter. De este modo, el equipo grancanario de Primera división lanza un reto a sus seguidores e invoca a la suerte con un conjuro: "¡Twitter, haz tu magia!"

Pero quién es Cayetana y por qué la busca la UD Las Palmas. El vídeo que acompaña al post arroja un poco de luz sobre el asunto. Cayetana es una niña forofa del Real Madrid, del mismo modo Pío Pío es un pollito y la mascota de la UD Las Palmas.

El vídeo es un fragmento del programa El Día Después, de Movistar Plus, sobre LaLiga de las Mascotas. El reportaje se emitió el 24 de noviembre y convierte en protagonista a la pequeña Cayetana. La niña, que acudió a LaLiga de las Mascotas, muestra a cámara toda su simpatía y desparpajo, al tiempo que su amor por Pío Pío.

Fiesta deportiva

La mascota de la UD Las Palmas participó en la primera edición de una cita que tuvo lugar en el Estadio de Butarque, en Leganés. La fiesta deportiva se desarrolló en un ambiente familiar, lleno de niños. Dieciséis mascotas representantes de diversos clubes participaron en el espectáculo. Las mascotas realizaron pruebas de velocidad, coordinación y resistencia, en una competición que encantó a los pequeños aficionados asistentes.

Una reportera de El Día Después indaga sobre las preferencias de los niños y niñas que visitaron el Estadio de Buterque con sus padres y encuentra una perla en Cayetana. La pequeña madrileña quedó encandilada con Pío Pío, "el patito", dice ella confundida sobre la naturaleza del animal cuando le preguntan por su mascota favorita, pero nadie tiene duda de que se refiere a Pío Pío.

Pío Pío es de Las Palmas

"¿El patito es del Real Madrid?", pregunta Cayetana, que queda decepcionada con la respuesta. La reportera de El día Después le responde que "el patito es de Las Palmas" y le informa también de que "el Real Madrid no tiene mascota".

El desencanto de Cayetana es tal que, por un momento, da la impresión de que se va a echar a llorar. La niña no da crédito a que su equipo no tenga mascota. La reportera se da cuenta del desengaño de la pequeña y la anima a que pida a cámara que el Real Madrid tenga mascota. Y por supuesto que lo hace. Sin cortarse y con una sonrisa mira a cámara para pedir que su vida adopte una mascota, pero no cualquiera. Deja bien claro que su corazón es tanto de Pío Pío como del Real Madrid. "Yo quiero que el patito sea del Real Madrid", sentencia. Por si acaso, para no incrementar su decepción, podemos seguir dejando que crea que Pío Pío es un patito, en lugar de un pollito.